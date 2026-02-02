Souligner les jalons :rituels, fierté et tendresse dans les couples de même sexe

Dans toute relation amoureuse, il y a des dates, des gestes, des décisions qui deviennent des repères. Un premier baiser, un premier voyage, le moment où l’on se dit « je t’aime », celui où l’on ose se présenter comme couple au grand jour, ou encore le déménagement qui transforme deux vies séparées en un quotidien partagé.

Chez les couples de même sexe, ces jalons existent aussi — avec la même intensité — mais ils prennent parfois une coloration particulière, parce qu’ils s’inscrivent dans une histoire collective marquée par la discrétion, la conquête de droits et une forme de créativité affective.

« Les jalons, dans un couple queer, ne sont pas juste des étapes romantiques : c’est souvent des étapes de survie, de visibilité », résume Malik, 34 ans, en couple depuis sept ans.

« Notre premier voyage ensemble, c’était aussi la première fois qu’on était ensemble

24 heures sur 24 pendant 10 jours. On a compris rapidement qu’on était non seulement bien ensemble, mais qu’on se complétait. Ça a compté autant que la date officielle de notre

rencontre, qui aurait pu n’être qu’un one night. » Souligner ces jalons, ce n’est donc pas seulement célébrer l’amour. C’est aussi reconnaître le courage d’exister, le chemin parcouru, et la beauté des rituels qu’on invente en dehors des scénarios traditionnels.

Des anniversaires… mais pas seulement

Pour plusieurs couples, les dates « classiques » sont naturellement importantes : l’anniversaire de rencontre, de couple, de mariage, la naissance d’un premier enfant. Mais dans les relations queer, d’autres repères peuvent devenir tout aussi significatifs — parfois davantage. La date où l’on a décidé d’être exclusif, par exemple… ou d’ouvrir la relation. Certaines étapes, souvent invisibles chez les couples hétéros, ont ici un poids symbolique immense : se tenir la main en public pour la première fois, rencontrer la famille, affirmer son orientation dans un milieu professionnel, ou décider ensemble de sortir de l’ombre (surtout quand on est une personnalité publique ou perçue comme un modèle dans son entourage). « Nous, notre “anniversaire officiel”, c’est le jour où ma blonde m’a présentée à sa mère en disant ma conjointe sans hésiter », raconte Élodie, 29 ans. « Ce n’était pas un souper fancy, c’était une poutine à la Banquise, mais c’était, à mes yeux, un grand moment de notre relation.»

Les petites cérémonies du quotidien

Tous les jalons n’ont pas besoin d’un grand événement. Pour plusieurs couples, ce sont les rituels du quotidien qui prennent la valeur d’une célébration : un brunch annuel au même endroit, une lettre qu’on s’écrit à chaque anniversaire, un objet qu’on s’offre à chaque nouvelle étape, ou une soirée où l’on revisite ensemble une playlist qui raconte l’histoire de la relation.

Certains couples adoptent un rituel « signature » : une photo prise au même endroit chaque année, une capsule temporelle à ouvrir dans dix ans, un carnet où l’on note les moments marquants et les rêves en cours. Ces gestes, même simples, deviennent des façons concrètes de se dire : on avance, et notre amour mérite d’être raconté. « On s’écrit un mot cinq ou six fois par année, qu’on met dans un pot. Puis, à notre anniversaire, on les relit avec un verre de vin », dit Jade, 26 ans. « Ça a l’air un peu Pinterest, mais c’est notre façon de se rappeler qu’on s’aime même quand la vie est rushante. »

Dans les relations LGBTQ+, ces rituels peuvent aussi compenser l’absence de modèles imposés. Là où certaines traditions familiales ne s’appliquent pas, ne sont pas accessibles, ou ne ressemblent pas à qui l’on est, on invente — et cette invention devient une forme d’art relationnel. « Dans ma famille, les mariages, c’est un gros enjeu : c’est très religieux, et je n’y ai jamais eu accès pleinement », confie Nicolas, 38 ans. « Alors on a créé nos propres traditions, comme se faire un souper “de couple” le premier vendredi de chaque mois. C’est simple, mais ça nous appartient. C’est important de nourrir la relation, de garder le feu allumé. »

Marquer les “premières fois” liées à la visibilité

Dans une réflexion sur les couples de même sexe, il est difficile d’ignorer ce point : pour beaucoup, les jalons liés à la visibilité et à l’acceptation ne sont pas des détails, mais des tournants. Et ce sont souvent des étapes qui gagnent à être soulignées : la première Fierté ensemble; la première fois qu’on se présente comme conjoint·e lors d’un party de famille; la première sortie publique où l’on ne se cache pas; la première photo de couple qu’on publie. Ce ne sont pas des gestes anodins. Ce sont des instants où l’amour devient aussi une déclaration de présence au monde. Souligner ces moments peut prendre la forme d’un voyage, d’une soirée en tête-à-tête, ou simplement d’une conversation où l’on se remercie mutuellement d’avoir traversé la peur. « La première fois qu’on s’est embrassées en public, j’ai pleuré de soulagement», raconte Mélanie, 34 ans. « On a célébré ça en allant acheter un gâteau. C’est devenu une date de liberté. »

Réinventer l’engagement

Le mariage est accessible dans plusieurs pays, dont le Canada, et de nombreux couples de même sexe choisissent de l’embrasser pleinement. Mais d’autres préfèrent inventer un engagement qui leur ressemble, sans nécessairement reproduire les codes. Certaines personnes organisent des cérémonies d’union à forte signification émotionnelle : promesses échangées devant un cercle d’ami·e·s, célébration en forêt, repas intime, rituels symboliques (allumer une bougie commune, lier des rubans, enterrer une capsule). SI plusieurs se fiancent avec des bagues similaires d’autres choisissent des symboles comme des tatouages, pendentifs, anneaux différents, objets personnels. « Nous, on s’est mariés, mais on a gardé ça très queer : pas d’entrée, pas de “donner le marié”, pas de codes. Juste nos ami·e·s, notre famille choisie, puis des vœux qui nous ressemblaient », raconte Jérémie, 45 ans. « Mon père était mêlé au début, mais à la fin il pleurait, très ému. » « De notre côté, on ne voulait pas se marier, mais on voulait dire quelque chose publiquement », ajoute Roxane, 31 ans.

« Alors on a fait une soirée avec des amis et les membres de nos familles dont nous sommes les plus proches. On a lu nos promesses, puis on a signé une lettre qu’on garde dans une boîte. C’est notre pacte d’amour. »

Célébrer les jalons de famille, autrement

Pour les couples de même sexe, les jalons familiaux peuvent être particulièrement riches en sens : adoption, coparentalité, grossesse, parentalité trans, familles recomposées, ou encore ces moments où l’on choisit une « famille de cœur ». Parce que l’histoire queer est pleine de liens choisis, tissés en dehors de la filiation traditionnelle.

Souligner ces jalons peut passer par des gestes très concrets : célébrer l’anniversaire d’adoption, organiser une fête pour une première rencontre entre familles, créer un album photo commun, ou prendre le temps d’honorer le chemin vers la parentalité — souvent long, administratif, coûteux, émotionnel. « Le jour où on a reçu l’appel pour l’adoption — c’était il y a dix ans — on a fait un souper dans un petit resto avec une photo du bébé.

On avait besoin de marquer ça », explique Patrice, 41 ans. « Ce jalon-là, c’était un miracle bureaucratique et une victoire de notre amour. » Même sans enfants, il y a des jalons de « famille » importants : accueillir un animal, emménager dans un premier appartement commun. « Quand on a adopté notre chien, ça a été un vrai jalon », dit Kenza, 28 ans. « On a fait une mini-fête, puis chaque année on célèbre son arrivée. Parce que c’est à ce moment-là qu’on a compris qu’on bâtissait un foyer. »

Inclure la communauté et la mémoire

Une dimension propre à plusieurs couples queer, c’est la relation à la mémoire collective. La génération LGBTQ+ d’aujourd’hui hérite d’une histoire traversée par la clandestinité, les pertes (notamment liées au VIH/sida), les luttes militantes — mais aussi une joie tenace et une solidarité profonde. Souligner les jalons d’un couple peut devenir une façon de se relier à cette histoire.

Certains couples choisissent d’inclure la communauté : organiser un souper où l’on remercie les ami·e·s qui ont été là, faire un don à un organisme LGBTQ+ à chaque anniversaire, ou choisir un lieu de mémoire (un bar, un quartier, un événement communautaire) comme point de repère annuel.

« À chaque anniversaire, on fait un don à un organisme queer ou trans, parce qu’on sait que notre couple est possible grâce à d’autres », explique Hugo, 36 ans. « C’est notre façon de célébrer et de remercier ceux et celles qui nous ont précédé·es. »

« On s’est rencontrés pendant un spectacle Mascara de Mado à Divers/Cité, il y a vingt ans », rappelle Craig, 42 ans. « Depuis, participer à des événements de la Fierté, c’est notre manière de souligner notre anniversaire et de se souvenir. »

« On fête souvent nos jalons dans des endroits historiques : un vieux bar, un centre communautaire, un parc où il y a eu des rassemblements. On veut que notre couple fasse partie de cette continuité », ajoute Louise, 52 ans.

Ces gestes disent quelque chose de beau : l’amour n’existe pas dans le vide. Il s’inscrit dans un tissu de gens, de lieux, de combats et de fêtes.

Quand célébrer devient une façon de prendre soin

Souligner les jalons, ce n’est pas seulement célébrer les « victoires ». C’est aussi honorer les périodes difficiles. Dans certains couples, les plus grands jalons ne sont pas les voyages ou les anniversaires, mais les moments où l’on a traversé une crise et choisi de rester, où l’on a appris à se parler autrement, à se respecter davantage, à se reconstruire.

Un jalon peut être : on a survécu à une année compliquée. Ou : on a réussi à mieux s’aimer. Dans ces cas-là, célébrer peut prendre des formes douces : une journée de repos ensemble, une lettre de gratitude, une séance photo, ou même une simple phrase qu’on se répète : « on est encore là ».

« Notre plus gros jalon, c’est quand on est allé en thérapie de couple », dit Sofia, 30 ans.

« On a célébré ça après, avec une escapade. Pas parce que tout était réglé, mais parce qu’on choisissait de continuer, consciemment. »

Pour d’autres, célébrer sert aussi à se redonner du souffle : se rappeler que l’amour n’est pas seulement un sentiment, mais un engagement du quotidien. « Je pense qu’on sous-estime le pouvoir de se féliciter », confie Olivier, 47 ans. « On a célébré notre dixième année en se disant : “on est encore curieux l’un de l’autre”. Pour moi, c’est ça, le vrai jalon. »

Faire de chaque jalon une histoire à raconter

Au fond, souligner les jalons d’une relation entre deux personnes de même sexe, c’est refuser que l’amour soit un détail, un secret ou un miracle discret. C’est reconnaître qu’il mérite une place entière, un langage, des rituels, des souvenirs — et parfois même un éclat. Parce qu’au-delà des droits conquis, il reste cette vérité simple : célébrer, c’est affirmer. Et affirmer, c’est aimer au grand jour. « Quand je vois notre photo de couple accrochée dans le salon, je me dis : on est rendus là », conclut Ariane, 35 ans. « Pour certains, c’est banal. Pour nous, c’est une victoire tranquille. »