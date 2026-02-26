Le village d’Ayer’s Cliff se targue d’être un des « grands petits coins tranquilles » du Québec. Du moins, jusqu’au moment où l’acteur Louis-Philippe Lajoie, en quête d’anonymat après un scandale provoqué par ses nombreuses sautes d’humeur, décide de s’y réfugier. Son séjour sera cependant aussi bref que sanglant !

Henri Prud’homme (Henri Picard), un jeune barman désœuvré, succombe rapidement au magnétisme de Louis-Philippe (Joey Scarpellino, toujours aussi charismatique) et s’empresse de l’inviter dans la résidence de son oncle, dont l’absence tombe à point nommé, afin de consumer une libido qui carbure au 220. Alcool et drogue se consomment allègrement et la soirée semble s’orienter vers une heureuse conclusion, jusqu’à ce qu’un incident vienne tout faire basculer. Bouleversements à gogo chez les Ayer’s-Cliffois, à commencer par Martin Stevens (Marc Labrèche), chanteur disco et oncle d’Henri, qui réapparaît inopinément.

Le lendemain, le corps de l’acteur est en effet retrouvé sur les berges du lac et une enquête policière se met en branle : accident ou meurtre ? De leur côté, Henri et son oncle tentent de percer le mystère entourant les dernières déambulations du mort, mais surtout de détourner l’attention vers d’autres résidents, quitte à en profiter pour régler des comptes personnels. Comme si la situation n’était pas déjà assez alambiquée, Alexandre D. Carrières (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques), l’agent de Louis-Philippe dont le menu quotidien semble composé de 500 g de cocaïne, vient perturber le cours de l’enquête. Bref, rien ne va plus !

Comédie noire, où l’absurde côtoie le drame, la web-série se compose de 7 épisodes d’environ 15 minutes qui ne se départissent jamais d’un ton très mordant. Le tout s’accompagne de multiples références musicales, à commencer par le personnage de Martin Stevens, qui est une relecture littérale du chanteur québécois du même nom, dont plusieurs succès — parmi lesquels on compte le mégasuccès « Love Is in the Air » — ponctuent quelques épisodes. Le patronyme d’Henri se veut d’ailleurs un clin d’œil au vrai nom du chanteur, à savoir Roger Prud’homme. Finalement, il faut souligner que chaque épisode porte le titre de l’une de ses chansons.

Écrite et réalisée par Édouard Gingras et Zacharie Lareau, la série maintient un suspense constant et un humour pince-sans-rire. Elle se regarde d’une traite avant de s’achever sur un rebondissement inattendu qui laisse espérer une suite.

INFOS | Les sept épisodes de Ayer’s Cliff sont disponibles, en français, sur TOU.TV.



