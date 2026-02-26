En 1946, l’Angleterre n’est pas l’endroit rêvé pour s’adonner au plaisir de résoudre des crimes sordides, surtout lorsqu’on est soi-même passible d’emprisonnement parce qu’on est gai. C’est pourtant le défi auquel Gabriel s’attèle en compagnie de… son épouse !

Libraire érudit et un tantinet excentrique, Gabriel Book (Mark Gatiss), qui porte définitivement bien son nom, frétille d’excitation lorsqu’on vient le quérir pour résoudre un meurtre. Il n’est cependant pas seul dans cette entreprise, puisque son épouse, Trottie (Polly Walker), se joint aux enquêtes, de même que Jack (Connor Finch), un jeune ex-détenu qu’il a récemment embauché comme aide-libraire.

Gabriel bénéficie d’une liberté inhabituelle auprès des forces de l’ordre, grâce à une lettre signée par Winston Churchill qui lui sert de sauf-conduit pour participer aux enquêtes. Toutefois, les policiers ignorent que, lorsque la nuit tombe, Gabriel et Trottie dorment dans des lits séparés. Bien que leur mariage de convenance, un « mariage lavande », leur permet de préserver une apparence respectable, il ne met cependant pas Gabriel à l’abri du risque d’être découvert lors de ses escapades dans des lieux de rencontre dits « peu recommandables ».

Cette alliance entre des époux de papier donne lieu à des moments de tendresse et de complicité, tout en mettant en lumière la solitude qui les accompagne, puisqu’elle demeure associée à la clandestinité. Par ailleurs, la présence de Jack demeure empreinte de mystère : l’embauche de l’ex-forçat semble cacher bien plus qu’un geste d’abnégation. Comme le souligne très justement le jeune homme : pourquoi lui ?

Chaque intrigue se déroule sur deux épisodes, entremêlant histoires personnelles, secrets bien gardés et tensions issues d’une Seconde Guerre mondiale qui vient à peine de s’achever. La série séduit par son ambiance raffinée : les décors sont élégants, les dialogues pleins d’esprit et teintés d’un humour subtil, conférant à l’ensemble un charme indéniable, tout en abordant sans détour des sujets plus graves.

La série célèbre par ailleurs les codes visuels et l’esthétique des films noirs, tout en s’inscrivant brillamment à l’intersection des adaptations télévisuelles d’Agatha Christie et des séries Foyle’s War et Miss Scarlett. Elle explore avec subtilité des aspects rarement évoqués de la vie homosexuelle de la première moitié du XXe siècle, et offre même certains moments particulièrement émouvants, notamment lors d’une scène où l’échange d’un livre — clin d’œil au nom de famille de Gabriel — revêt une signification bouleversante. En hommage à la profession de libraire de son héros, chaque épisode est par ailleurs ponctué de citations savoureuses qui puisent à toutes les sources, de William Shakespeare à Mae West.

À noter que l’enthousiasme des producteurs pour la série a été si grand, qu’elle fut renouvelée avant même sa première diffusion. L’affichage des sous-titres est conseillé puisque certains personnages, issus des quartiers populaires de Londres, s’expriment avec des accents assez prononcés. Un doublage français devrait évidemment suivre. Une très belle surprise télévisuelle !

INFOS | Les six épisodes de Bookish sont disponibles, en anglais, sur PBS Masterpiece

via Prime Video ou en achat numérique.



