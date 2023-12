LES PARELLES

JURAVINUM, AOP MACVIN DU JURA (FRANCE)

CODE SAQ : 12718415 • 38 $

Dépaysant et savoureux, autant à l’apéro qu’en fin de repas, pour sortir des sentiers battus. Les amateurs et amatrices de pineau des Charentes apprécieront. Très aromatique, c’est surtout en bouche que son charme opère. Intense et fin, suave, mais frais, avec des notes de thé et d’épices douces. Délicieux avec fromage et charcuterie. J’aime !