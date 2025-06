Conçue principalement à l’attention des touristes LGBTQIA+ du Québec et d’ailleurs, la 3e édition du dépliant touristique bilingue POCKET MTL-QC DANS LA POCHE 2025 a été distribuée dans plus de 85 hôtels et auberges de la région de Montréal, ainsi qu’à une vingtaine d’endroits participants ailleurs au Québec.

Le dépliant est aussi accessible gratuitement en VERSION NUMÉRIQUE sur le site Internet.

Êtes-vous prêt·e·s à visiter la grande Région de Montréal, la Ville de Québec et des Régions du Québec ? Le dépliant POCKET MTL-QC DANS LA POCHE 2025 vous donnera un aperçu des plus beaux attraits et des nombreuses activités que Montréal et le Québec propose.

POCKET MTL-QC DANS LA POCHE 2025