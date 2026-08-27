Fierté littéraire, une 15e édition qui a rejoint de nouveaux publics

La 15e édition de Fierté littéraire a été marquée par une belle participation et la découverte de nouveaux publics, malgré un contexte financier difficile. Pour la première fois, la majorité des activités étaient prévues à l’extérieur, notamment à la Place du Village, en plein cœur du Village.

Les orages ont forcé le déplacement de deux événements à l’intérieur, tandis qu’une pluie légère a accompagné Des livres et des paillettes, Les Signes de la diversité et La Diversité en toutes lettres, sans empêcher le public d’être au rendez-vous. Cette présence accrue dans l’espace public aura permis à Fierté littéraire d’élargir son auditoire. « Nous avons rejoint de nouveaux publics. Des personnes nous ont découverts, des gens qui passaient et qui, autrement, ne seraient jamais venus vers nous », souligne Claude Lalande, président de Fierté littéraire. Parmi les moments marquants, Des livres et des paillettes, présenté le 31 juillet, a été l’occasion pour Fierté littéraire et la Fondation de bourses Lambda Canada de remettre le premier Prix de l’écrivain·e francophone 2ELGBTQIA+ émergent·e à Rowan Mercille, pour Bébé braillard.

Le prix est accompagné d’une bourse de 5 000 $. Présentés à la Comédie de Montréal, Transpoésies et le Combat aux mots ont également connu du succès. Ce dernier a été remporté par Dans la nuit, tu te dévoiles, d’Isabelle Jameson et Sylvain Cabot. La soirée s’est poursuivie avec le lancement de Bastien sort ce soir, de Mathieu Pierre, gagnant de Queer académie en 2025. Le Grand effeuillage littéraire était aussi de retour, tout comme le Salon du livre en plein air et le vagabondage littéraire présenté pendant les Journées communautaires, complétant une programmation qui faisait une large place aux rencontres entre artistes, auteur·rices et public. Cette 15e édition s’est toutefois déroulée avec des ressources réduites, Fierté littéraire ayant subi une baisse de 40 % de son financement cette année.

Une situation préoccupante dans un contexte où la montée des discours haineux et de la violence envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. « Étant donné notre situation financière, cette édition de Fierté littéraire pourrait être notre dernière. Si elle devient notre chant du cygne, nous pourrons en être fier·ères », indique Denis-Martin Chabot, directeur artistique et fondateur de l’organisme en 2012. Fierté littéraire entreprendra donc, au cours des prochaines semaines, une réflexion sur son avenir et les moyens d’assurer la pérennité de ses activités. Si tous les scénarios demeurent sur la table, l’organisme termine néanmoins cette 15e édition avec un constat encourageant : le public, lui, était bien au rendez-vous.

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