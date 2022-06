Drag au bord de la crise de nerf

BenDeLaCreme (alias Benjamin Putnam) est principalement connue pour avoir participé à la sixième saison de RuPaul’s Drag Race et à la troisième saison de RuPaul’s Drag Race: All Stars. Le nom de scène de Benjamin est un jeu de mots entre son prénom et l’expression «crème de la crème», qui signifie le meilleur du meilleur. Il préfère distinguer sa personnalité masculine privée et sa personnalité féminine publique.



Il a déjà expliqué en spectacle qu’il considérait BenDeLaCreme «comme la meilleure partie de Ben, qui est le nom de l’homme avec lequel je partage un corps. Selon moi, DeLa est ma partie “femme”. Si vous m’appelez “Ben”, vous parlez à cet homme. Si vous m’appelez “DeLa”, vous me parlez à moi. » Dela dit devoir son intérêt pour l’art de la drag et le «nouveau burlesque» à la manière de Varla Jean Merman, après avoir vu son spectacle Holiday Ham en 2011. Son personnage est à la la fois théâtral et caractériel, clairement plus grand que nature le style et l’archétype de la pin-up des années 1950.

DeLa considère que le transformisme est « quelque chose d’intrinsèquement politique » et une opportunité d’encourager les gens à penser à des problèmes complexes concernant le genre et la sexualité à travers l’humour et le théâtre.

Le spectacle en tournée qu’elle présentera en solo à Montréal au Théâtre Rialto, le 16 juillet, Ready to be Committed combine la comédie, le chant, le new burlesque et la danse.

INFOS | Billets sur admitone.com | bendelacreme.com

READ THIS ARTICLE IN ENGLISH:

Drag on the verge of a nervous breakdown