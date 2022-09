Une 39e saison de I Musici qui fera voyager

L’Orchestre de chambre I Musici de Montréal, qui est de retour en résidence à la Salle Pierre-Mercure, dévoilait récemment les détails de sa 39e saison, au cours de laquelle elle stimulera notre imagination et nous transportera en musique aux quatre coins de l’Europe.



Elle nous fera visiter les Îles Britanniques, la France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie grâce à des invités de prestige : Karina Gauvin (soprano), Tania Miller (cheffe invitée), Stéphane Tétreault (violoncelle), Valérie Milot (harpe), Vincent Lauzer (flûte à bec), Ariane Brisson (flûte traversière), Maxim Rysanov (alto et chef invité), et, bien sûr, Julie Triquet, la violon-solo. Le périple débutera le 29 septembre par les Îles Britanniques si riches en mythes et légendes. Ces contrées ont toujours titillé notre imaginaire grâce aux histoires de la Table ronde, de Loch Ness, de Robin des Bois, de dragons ou de druides que nous revisiterons grâce à la magie des œuvres de Britten, Walton, Holst ou Elgar. Lors de cette soirée Britannia, la Prêtresse suprême sera incontestablement la formidable soprano Karina Gauvin qui nous livre sa version unique des sublimes Illuminations.



Par la suite, le 20 octobre, grâce à l’événement hors-série Carte blanche à Caroline Monnet, I Musici nous propose d’explorer l’univers de l’artiste, ses choix musicaux ainsi qu’une création du compositeur Ravon Chacon. Munie de la liberté qui a été offerte par cette Carte blanche et grâce à ses choix d’œuvres musicales ou d’extraits de ses propres films, l’artiste propose un paysage sonore et poétique fascinant dont les balises sont résolument ancrées dans la tradition autochtone (la nature, les saisons).

Tout au long de cette soirée, vous entendrez des œuvres de Britten, Brahms, Chostakovitch, Walker, Pärt et Ligeti, mais également une création du compositeur Navajo Raven Chacon, récipiendaire du prix Pulitzer (2022) et premier lauréat de ce prix prestigieux issu des Premiers Peuples. La ville de Paris a toujours inspiré l’émerveillement et l’envie de tous par la beauté de son architecture, la qualité de sa gastronomie et la richesse de sa vie nocturne. Mais c’est la magnificence et la sensibilité de sa musique que nous partagera, le 17 novembre, la fabuleuse harpiste Valérie Milot, avec la complicité de la réputée cheffe d’orchestre Tania Miller dans ce programme où l’impressionnisme de Debussy et Ravel côtoie le romantisme de Boieldieu. La harpe est certainement l’instrument le plus adapté pour dévoiler toute la palette de couleurs de ces œuvres féériques. En première partie, vous redécouvrirez deux autres musiciens d’envergure : les violonistes Amélie Benoit-Bastien et Hubert Brizard, dans le très planant et méditatif Tabula Rasa d’Arvo Pärt. Le 8 décembre, des contes anciens vous seront racontés par André Robitaille et dansés par Max Pollak, vedette de Broadway à New York.



En chacun et chacune d’entre nous se cache un réservoir de songes, une vaste contrée imaginaire qui enrichit notre réalité par sa puissance onirique Lors de la soirée du 17e soirée, on aura droit aux délires et hallucinations du vieux Chostakovitch qui, malade, élabora son tout dernier quatuor alors qu’il était sur un lit d’hôpital. Tel un cauchemar, ce chef-d’œuvre profondément philosophique instigue aussi bien une profonde terreur qu’une immense admiration pour son intemporelle beauté. En éclatant contraste avec cette sombre première partie, Max Pollak, un artiste prodigieux qui communique l’allégresse de la musique grâce à toutes les parties de son corps, dansera deux rêveries, Lucid Dream de Torres avec ses rythmes latins enlevants et torrides, et Shabarsha d’Ichmouratov, un conte de l’ancienne Russie paysanne.

Tout au long de la soirée, l’exubérant André Robitaille nous guidera avec enthousiasme dans ce passage poétique de l’ombre vers la lumière et la joie Tout au long du reste de la saison, de février à mai 2023, I Musici nous fera voyager de l’Allemagne (à travers le Sextuor à cordes no 1 de Brahms et la Symphonie no 5 de Beethoven), à l’Italie (avec, entre autres, le Concerto pour violoncelle en si bémol majeur de Boccherini), en passant par l’Autriche (avec la Symphonie no 29 et la Symphonie concertante pour violon et alto de Mozart, seront accompagnées des Variations sur un thème ukrainien de Malcom Arnold). Et nous serons convié, le 13 avril, à une célébration de la flûte (en solo, en duo ou avec orchestre) que ce soit par la virtuosité étourdissante de Vivaldi et de Telemann, la douceur enivrante de Debussy ou encore la profondeur émouvante et intemporelle de Bach, lors de la soirée Syrinx qui est le nom de l’organe indispensable qui permet aux oiseaux de vocaliser et de nous charmer par leurs chants incroyables. Clairement I Musici de Montréal nous proposera une fois de plus, une programmation originale misant sur la découverte, la tradition et l’innovation en musique classique.



INFOS | Jeudi, 29 septembre 2022, 19h30 (aussi en webdiffusion). BRITANNIA : Karina Gauvin et les Illuminations



Jeudi, 20 octobre 2022, 19h suivi d’un cocktail VIP. ÉVÉNEMENT HORS-SÉRIE — PREMIÈRES NATIONS : Carte blanche à Caroline Monnet. Une partie des fonds amassés lors de cette soirée seront remis à l’Institution Kiuna.



Jeudi, 17 novembre 2022, 19h30. PARIS : Valérie Milot et sa harpe



Jeudi, 8 décembre 2022, 14h et 19h30. RÊVES : André Robitaille et Max Pollak



Jeudi, 2 février 2023, 14h et 19h30 (aussi en webdiffusion). ALLEMAGNE : la quintessence d’I Musici



Jeudi, 9 mars 2023, 19h30. AUTRICHE : Maxim Rysanov et Mozart



Jeudi, 13 avril 2023, 14h et 19h30 (aussi en webdiffusion). SYRINX : la fête de la flûte



Jeudi, 11 mai 2023, 14h et 19h30 (aussi en webdiffusion). ITALIE : Stéphane Tétreault

et Boccherini



imusici.com