Jolene & the Gambler : en tête des ventes de musique anglophone au Québec

Forts de leur amitié de longue date et animés par cette même passion pour la musique country, Maxime Landry et Annie Blanchard lançaient le 9 septembre dernier un nouvel album en duo intitulé Jolene and the Gambler. La complicité est le point de départ de cette collaboration entre les deux artistes. Cet album est un brillant hommage à la musique de Dolly Parton et Kenny Rogers, tous deux idoles de jeunesse d’Annie et Maxime.

« Cet album, c’est un voyage à travers les plus grands succès de Kenny Rogers et Dolly Parton » explique Maxime Landry. «Lorsque Kenny nous a quittés le 20 mars 2020, je me suis imprégné de son œuvre. Les souvenirs que ses chansons puissantes ont fait remonter en moi m’ont apaisé. J’ai su qu’il fallait que je lui rende hommage. BINGO ! Les dés sont lancés, les jeux sont faits ! On va faire un album hommage à Kenny et Dolly ! » –



« J’ai toujours aimé Dolly… Du plus loin que je me souvienne, j’ai été impressionnée par cette femme forte, cette artiste si talentueuse et tellement unique qui jouait dans le salon pendant mon enfance» déclare Annie Blanchard. « Son amitié avec Kenny a été si marquante dans sa vie et sa carrière. Ce projet d’album est arrivé naturellement et la magie a fait sa place. » –



C’est sans aucun doute une formule gagnante, car les deux acolytes partiront en tournée avec ce projet partout au Québec dans la prochaine année pour y présenter sur scène un parfait mélange des plus grands succès francophones et anglophones de la musique country, d’hier à aujourd’hui. Le spectacle s’intitulera : Jolene and the Gambler, le country de nos idoles.

Jolene and The Gambler, Maxime Landry & Annie Blanchard