Rêver et se connecter à plus grand que soi

Hybride, musicale et fascinante, la nouvelle proposition théâtrale de Laurence Dauphinais et Maxime Carbonneau navigue entre la fiction et le documentaire. Si jamais vous nous écoutez, qui sera présenté au Théâtre Denise-Pelletier, met en scène les membres du comité responsable de sélectionner le contenu du fameux Golden Record pour la NASA dans les années ’70. Évidemment, la pièce qui pose des questions philosophiques ne fait pas que raconter cette histoire. Elle permet aussi au public d’interagir sur la proposition théâtrale.

Laurence Dauphinais et Maxime Carbonneau se sont rencontrés, il y a une dizaine d’années, au Laboratoire du Théâtre français du CNA. Ensemble, ils ont créé Siri, puis Dans le nuage, qui deviendra en novembre Si jamais vous nous écoutez, deux spectacles qui questionnent la manière dont les humains développent des technologies pour se dépasser eux-mêmes.

Insatisfaits de l’utilisation habituelle des technologies sur scène, Laurence et Maxime ont eu envie de les utiliser pour poser des questions philosophiques et les observer dans l’acte théâtral lui-même. Dans Si jamais vous nous écoutez, où il est question du Golden Record envoyé en 1977 à bord de la sonde Voyager. Rappelons que ce disque dont la durée de vie est de cinq milliards d’années, témoigne de l’existence de la vie sur Terre. Le Golden Record, destiné à d’éventuels êtres intelligents vivant ailleurs dans l’univers, est composé d’images, de salutations, de sons et de musique.

Les comédiens et comédiennes Robin-Joël Cool, Simon Landry-Désy, Olivier Morin, Evelyne Rompré et Phara Thibault incarnent respectivement l’astronome Carl Sagan, le journaliste scientifique et mélomane Timothy Ferris, l’astrophysicien et fondateur du SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) Frank Drake, Linda Salzman Sagan, épouse de Carl, artiste et auteure, ainsi que l’écrivaine Ann Druyan, fiancée de Timothy Ferris. Dans un contexte où notre disparition comme espèce peut sembler imminente, il y a un effet de miroir entre les interprètes et leurs personnages qui se posent les mêmes questions à deux époques différentes. Ce disque est-il toujours représentatif de l’humanité et le sera-t-il pour les cinq milliards d’années à venir ? Comment aborder la notion de disparition comme individu et comme société? Comment se permettre de rêver et de connecter à plus grand que soi dans des contextes qui s’y prêtent mal?

Tout en racontant cette histoire, Si jamais vous nous écoutez, vous permet d’en faire partie. Avant d’aller au spectacle, vous êtes invité.e à utiliser une application mobile (à télécharger sur l’App Store ou disponible sur Google Play) qui permet de suggérer des images, des sons ou un message que vous auriez mis sur le Golden Record. Sur la table devant vous se trouvent des objets appartenant à l’équipe du Golden Record et une table tournante vous permet d’écouter son contenu. Vous devez manipuler les objets pour révéler des mots de passe qui déverrouillent un message de Carl Sagan. L’astronome vous invite à soumettre une image, une chanson, et à enregistrer une question destinée à la civilisation extraterrestre qui trouverait la sonde.

Dans la mesure du possible, ces propositions, catégorisées par date, seront intégrées à la représentation à laquelle vous assisterez Même si on vit un monde polarisé, où chacun revendique sa singularité, Laurence Dauphinais et Maxime Carbonneau croient possible de trouver une unité « à petite échelle », et à la capacité du théâtre d’être un lieu de rencontre où il est possible de faire avancer la réflexion collective de manière nuancée.

INFOS | SI JAMAIS VOUS NOUS ÉCOUTEZ de Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinais. À la salle Denise-Pelletier du 9 au 25 novembre 2022

https://www.denise-pelletier.qc.ca