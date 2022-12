Portrait d’Alex Baranowski par Angèle Dubeau et la Pieta

Fidèle à sa passion de chercher des perles rares musicales, Angèle Dubeau présente Portrait : Alex Baranowski, le 6e opus de sa série d’albums dédiés à des compositeurs actuels amorcée en 2008 avec le portrait à Philippe Glass.

L’album regroupe plusieurs œuvres phares du catalogue de Baranowski ainsi que trois premières mondiales, dont Wiosna, une commande que l’auteur décrit comme une de ses œuvres les plus intimes. Pour cet album dédié à son œuvre, le compositeur a réécrit et arrangé toutes les compositions pour Angèle Dubeau et son orchestre La Pietà. Un album sur mesure pour le concept de ce portrait d’un compositeur de grande envergure. Une occasion de découvrir l’œuvre de cette étoile montante de la musique classique actuelle interprétée par une des grandes virtuoses de son temps et son ensemble féminin.

«Mon infatigable curiosité m’a fait découvrir, il y a quelques années, Alex Baranowski» explique Angèle Dubeau. « Dès la première écoute, j’ai tout de suite entendu qu’il écrivait superbement bien pour le violon, et qu’il méritait que je m’arrête pour explorer son catalogue. J’y ai trouvé une musique belle, généreuse, variée, riche en atmosphères sonores et merveilleusement expressive.» Jeune compositeur à succès basé à Londres et plusieurs fois primé, Alex Baranowski propose une musique belle, généreuse et riche en atmosphères sonores. Une œuvre qui dévoile une écriture pour le violon merveilleusement expressive et sensible sous l’interprétation à couper le souffle d’Angèle Dubeau et de son ensemble unique, La Pietà.

INFOS | music.angeledubeau.com/Baranowski

www.analekta.com

CAT : AN28750 UPC: 774204875022