Vox Machina, saison 2 : Toujours aussi délicieusement irrévérencieux et sanglant!

Après avoir introduit une pléiade de personnages complètement déjantés au cœur de sa saison 1, la barre était assez haute pour la suite. Les productions Critical Role ont cependant relevé le défi avec brio pour offrir une nouvelle saison encore plus riche en action, magie, grivoiserie en tout genre, mais également avec un approfondissement surprenant de ses personnages.

À titre de rappel, Critical Role avait lancé une campagne de sociofinancement pour réaliser un film d’animation de leur web-série et s’est retrouvé avec une réponse plus qu’enthousiaste du public puisqu’ils ont récolté 11,3 millions de dollars. Les sommes ont ainsi permis de réaliser deux saisons, en collaboration avec Prime Video, dont la diffusion du second opus débute en janvier 2023.

Après avoir affronté des hordes de vampires, les compagnons de Vox Machina reviennent maintenant dans un territoire plus connu en faisant face à des dragons. Ces derniers forment le Conclave de Chorma et n’ont qu’un objectif en tête : détruire cet univers féérique à l’aide de leurs jets d’acide puissant.

Afin de vaincre ces machines de guerre, Vox Machina se voit contraint d’entreprendre une quête de reliques anciennes détentrices de grands pouvoirs. Cette recherche à travers la contrée confrontera chacun des personnages à des éléments traumatiques de son passé, notamment un arc narratif étonnant au regard de Grog le barbare. Une stratégie fort ingénieuse qui permet d’approfondir et de complexifier la psychologie des personnages.

Qu’on se rassure, malgré cette orientation plus dramatique, la série ne perd rien de son mordant. Un humour iconoclaste et égrillard ponctue toujours les aventures, de même que des scènes d’actions enlevantes. Aucun personnage n’est cependant à l’abri d’un destin funeste, ce qui contribue à maintenir un rythme haletant. Certains nouveaux personnages sont également introduits dont un intrigant satyre qui se complait à rédiger des fanafictions érotiques des aventures de nos héros. Seul bémol : on avait promis une plus grande représentation LGBTQ+ dans cette nouvelle saison et, bien que ponctuellement présent, cet élément demeure relativement mineur.

Les amateurs d’univers fantastique et de mondes hyperboréens à la Conan le Barbare seront sans aucun doute comblés par cette saison. Les plus fins y remarqueront de nombreux clins d’œil, dont une référence aux gants de Thanos ainsi qu’à l’Histoire sans fin (Falkor et le Marais de la mélancolie) et au Seigneur des anneaux (Gollum et son « précieux »). La série permet également de répondre à la question qui agite les plus grandes sommités depuis des temps immémoriaux : le toucher rectal peut-il sauver l’humanité? La réponse en surprendra plusieurs.

La seconde saison de The Legend of Vox Machina (La légende de Vox Machina) est disponible sur Prime Video en anglais et dans un excellent doublage français.

The Legend of Vox Machina (La légende de Vox Machina), saison 2 (Bande-annonce anglaise)

