Britney Spears réédite sa discographie en format vinyle

Le coup de foudre entre Britney Spears et le public planétaire a eu lieu en septembre 1998 alors que l’adolescente louisianaise était projetée au sommet des palmarès avec son premier hit …Baby One More Time. Près de 25 ans et plus de 150 millions d’albums plus tard, Britney Spears réédite ses neuf premiers albums en version vinyle, ce qui devrait faire accourir les collectionneurs.

Le 31 mars prochain, les fans pourront mettre la main sur les versions vinyles des huit premiers albums studio et de l’album des meilleurs succès de la chanteuse. La collection comprendra … Baby One More Time (1998), Oops!…I Did It Again (2000), Britney (2001), In the Zone (2003), Greatest Hits: My Prerogative (2004), Blackout (2007), Circus (2008), Femme Fatale (2011) et Britney Jean (2013). Chaque album a atteint le Top 5 du palmarès Billboard 200, et cinq d’entre eux sont parvenus au numéro 1. En tout, ces disques ont été certifiés 34 fois platine et comptent un total de 20 singles ayant fait leur marque dans le Top 40.

Britney l’icône de la pop

L’influence de Britney Spears a donné le ton à la culture pop de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Ses rythmes, ses chorégraphies et ses styles vestimentaires ont totalement dominé la scène musicale, imposant la star comme une icône culturelle indélébile auprès d’une génération.

La womanizer a reçu d’innombrables prix et distinctions au cours de sa carrière, dont sept Billboard Music Awards et un Billboard Millennium Award. Elle a également remporté un American Music Award, un Grammy Awards et un MTV Video Vanguard Award.

Britney à la défense des communautés LGBTQ+

En plus de marquer les courants culturels populaires, Britney Spears a utilisé sa voix pour influencer les mouvements sociaux. Elle a notamment pris part à plusieurs actions en soutien aux communautés LGBTQ+ mondiales. En tant qu’alliée de longue date, elle a reçu en 2018 le prix Vanguard du Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), qui est décerné aux personnalités publiques qui font une différence significative dans la promotion de l’égalité et de l’acceptation des personnes LGBTQ+.

Elle est également apparue aux côtés de Boy George, Céline Dion, Demi Lovato et Jason Mraz dans la vidéo intitulée Igual, du chanteur brésilien Yann, destinée à dénoncer la violence envers les communautés LGBTQ+ du Brésil.

Elle a aussi pris part à une campagne destinée à empêcher deux projets de lois anti-transgenres au Texas, qui visaient précisément les personnes adolescentes. Britney Spears a par ailleurs enregistré en 2016 la chanson Hands, avec Selena Gomez, P!nk, RuPaul et Gwen Stefani afin de soutenir les victimes du massacre du club Pulse à Orlando en Floride.