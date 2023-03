Carte blanche à Alexandre Tharaud

Pianiste d’exception se produisant sur les scènes internationales les plus prestigieuses, le français Alexandre Tharaud sera de retour à la Salle Bourgie, le vendredi 5 mai prochain à 19 h. Véritable électron libre, il prend un malin plaisir à sortir des sentiers battus et à côtoyer diverses formes artistiques.

Très aimé du public montréalais, il présentera un spectacle absolument novateur, conçu en deux temps : Tout d’abord, il fera une lecture musicale de son livre Montrez-moi vos mains, dont

certains passages seront lus par le comédien bien connu Daniel Brière, et dans lesquels le musicien dévoile, non sans humour, diverses facettes de lui-même. Celle-ci sera suivie d’un récital comprenant des œuvres de Rameau, de Schubert, et de Tharaud lui-même, en compagnie de d’invités de marque, dont l’altiste Marina Thibeault ainsi que le comédien Jean Marchand.

Puis, pour ceux qui auront envie de prolonger la soirée, ne manquez pas le Dodo Tharaud à 22 h 15 ! Le public sera invité à s’installer confortablement, soit à même le sol ou soit dans des fauteuils, et à se laisser bercer au gré d’une méditation musicale nocturne signée Alexandre Tharaud en compagnie de quelques invités, dont l’altiste Marina Thibeault et le comédien Jean Marchand. Si le cœur vous en dit, apportez vos tapis de yoga et vos oreillers !

INFOS | Le vendredi 5 mai 2023, à 19 heures à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339 rue Sherbrooke Ouest. Billets en ligne sur sallebourgie.ca ou par téléphone au (514) 285-2000, option 1, ou en personne à la billetterie du Musée, aux heures habituelles d’ouverture.