La JVL 2023 : Journée de visibilité lesbienne

Cette année, la Journée de visibilité lesbienne se déroulera le 22 avril au Bain Mathieu, un nouveau lieu dans l’historique de la JVL, par désir d’un endroit plus grand et plus pratique pour ce genre d’évènement, explique Cynthia Eysseric, adjointe à la direction au Réseau des lesbiennes du Québec. Cette année, le thème de la JVL s’intitule Nommer pour exister, enchaine Cynthia, « car on voulait mettre la nouvelle en lien avec le livre Archives Lesbiennes et d’autre part, c’est la suite de la campagne de l’an dernier qui s’intitulait Invisibiliser, c’est discriminer. On veut garder une manière positive de le présenter et une des solutions à l’invisibilisation est de nommer et de créer des choses tangibles : ainsi, on réduit la discrimination, petit à petit ». Le RLQ invite d’ailleurs les gens à prendre part à la campagne de cette année en utilisant le #nommerpourexister tout en participant à des activités thématiques autour de la date officielle de la JVL du 26 avril.



Sur le plan de la programmation de la Journée, trois panels auront lieu de 14 h à 18 h. À commencer par celui à 14 h 20 sur le livre Archives Lesbiennes : tomes 1 et 2, en présence de l’auteure (Julie Vaillancourt) et du comité consultatif (Dominique Bourque et Line Chamberland). Suivra dès 15 h 30 un panel sur l’intersectionnalité, puis un à 16 h 40 sur les droits LGBTQ+, avec des invités de marque (non confirmés au moment d’écrire cet article). La JVL est aussi l’occasion de remettre des prix à des femmes LGBTQ+ s’étant illustrées par leurs initiatives. À commencer par le prix Hommage qui fut remis à Monik Audet (en amont de la cérémonie, en juin dernier), pour son militantisme de plusieurs décennies auprès de communautés et d’organismes voués à la défense et à la promotion des droits des personnes de la diversité sexuelle. Puis, pour la première fois, un prix conjoint sera remis. Ainsi, Michelle Douglas et Martine Roy deviennent co-récipiendaires du prix Militantisme pour leurs impressionnants parcours respectifs, notamment au sein du recours collectif menant au Fonds Purge LGBT. Enfin, le prix Visibilité sera remis à la grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer qui, à la suite de son élection en juillet 2021, devenait la toute première femme et personne 2SLGBTQ+ à occuper le poste de grande cheffe, un événement historique pour Kahnawà:ke.

Il faut aussi savoir que les porte-paroles Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle, sous l’effigie de leurs alter ego RV Métal et Rock Bière, animeront la soirée et présenteront une performance dès 19 h. Le tout sera suivi de performances musicales jusqu’à 20 h.

« Ça fait plusieurs années que nous avions des porte-paroles/invitées qui pouvaient performer et on n’en prenait pas avantage, si je peux me permettre l’expression, donc on voulait mettre de l’avant les performances cette année », appuie Cynthia. Puis, un party JVL sera organisé à la fin de la Journée, dès 21 h, en collaboration avec cinq organismes qui font des activités pour femmes LGBTQ+. Ainsi, LSTW, Queen&Queer, L Nights, Ellelui et Sweet Like Honey s’uniront pour vous faire danser jusqu’au petit matin, dans un esprit collaboratif. « Depuis longtemps, dans la communauté lesbienne, j’ai l’impression qu’il y a une division et la JVL était un beau moment pour rassembler tout le monde lors d’un évènement positif », conclu Cynthia Eysseric, tout en soulignant que le Grand Montréal aura l’occasion de célébrer visiblement la JVL le 22 avril, puisque le Stade olympique prendra les couleurs du drapeau lesbien en s’illuminant pour l’occasion.



INFOS | La JVL se tiendra le 22 avril dès 14 h, au Bain Mathieu, 2915, rue Ontario Est.

