Fierté Montréal : survol de la programmation de la 17e édition

En annonçant les 11 jours de célébration du 17e Festival Fierté Montréal, du 3 au 13 août, Fierté Montréal rappelle que dans un contexte où perdure l’oppression à l’égard des communautés 2SLGBTQIA+, la raison d’être du Festival demeure plus pertinente que jamais.

Un festival représentatif et accessible

« L’an dernier, dans des circonstances difficiles, les communautés ont dit haut et fort que la fierté est inextinguible, » déclare Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. « Nous revenons avec une édition forte qui, nous l’espérons, est à la hauteur de leurs aspirations. Notre vision est d’offrir un festival représentatif, accessible et généreux auquel nous convions les Montréalais.e.s ainsi que les visiteur·euse·s de partout à découvrir et à soutenir la créativité et la vitalité de nos communautés. »

À travers la ville

Le Festival se déroulera du 3 au 13 août à travers la ville, notamment à l’Esplanade du Parc olympique, site principal, ainsi que dans le Village, aux Jardins Gamelin, au Casino de Montréal, au National, à la Société des arts technologiques (SAT), au Club Soda et ailleurs.

En plus du Défilé de la Fierté le long du boulevard René-Lévesque, Fierté Montréal organise à nouveau deux Journées communautaires qui auront lieu sur la rue Sainte-Catherine Est, au cœur du Village.

La diversité de l’avant

Au programme, 15 grands spectacles gratuits et plus de 150 artistes, dont 95 % issu·e·s de la diversité sexuelle et de genre, se succèderont sur les scènes du plus grand rassemblement 2SLGBTQIA+ de la Francophonie. Le directeur de la programmation de Fierté Montréal, Chris Ngabonziza dit avoir imaginé un festival qui visibilise et célèbre les artistes de nos communautés d’ici et d’ailleurs, en mettant en valeur leur créativité. « Nous voulons surtout faire vivre la magie de l’inclusion et de la diversité avec cette mise de l’avant délibérée des artistes de la relève et des artistes racisé·e·s. Nos allié·e·s sont invité·e·s au party » a-t-il indiqué.

Coup d’envoi de l’édition 2023 le 3 août

Le Festival Fierté Montréal 2023 s’amorcera aux Jardins Gamelin, le jeudi 3 août, lors de la Cérémonie d’ouverture avec la présence d’artistes autochtones, suivie d’une soirée dansante gratuite en collaboration avec le collectif Glitterbomb.

La soirée se poursuivra avec un grand spectacle d’humour, « Me joke-tu? » au National, dans le Village, animé par les artistes drag acadien·ne·s Sami Landri et Chiquita Mére et mettant en vedette des humoristes queer d’ici. Les billets seront mis en vente prochainement.

Un premier weekend festif

Les adeptes de diversité musicale auront droit à un grand concert le vendredi 4 août aux Jardins Gamelin avec un menu allant de la pop au rock en passant par le R&B avec le spectacle XoXo. Pour sa part, Barbada et ses ami·e·s feront le Party de la Fierté, pendant deux soirées consécutives gratuites au Casino de Montréal.

Toujours ce vendredi, trois soirées festives bien connues des communautés 2SLGBTQIA+ régaleront le public des noctambules avec des éditions spéciales Fierté Montréal :

• Ellelui, une fête lesbo-queer et trans au Club Soda;

• Them Fatale, un spectacle queerlesque au National;

• Pleasuredome, une soirée en collaboration avec le collectif Super T à la Satosphère de la SAT.

Samedi 5 août, aux Jardins Gamelin, une fête pour célébrer la communauté trans sera suivie de la soirée dansante avec le collectif Club Moune.

Au Club Soda, le Kiki Ball « Une affaire de famille » explorera les familles biologiques et choisies et leurs représentations dans la culture populaire, pendant que les noctambules pourront continuer la fête à la Satosphère de la SAT avec la soirée queer dansante UniKorn édition Fierté Montréal.

Le dimanche 6 août, on finalise le weekend avec Blush, une soirée festive encourageant les échanges intergénérationnels du savoir de la performance queer aux Jardins Gamelin.

Les billets pour les soirées Ellelui, Them Fatale et Unikorn seront également en vente prochainement.

L’Esplanade du Parc olympique

Le 9 août marquera l’ouverture du site principal du Festival, l’Esplanade du Parc olympique, avec la grande soiréeImmiX, présentée par ICI Musique sur la scène TD. Le spectacle mettra en vedette Édith Butler, Lumière, Coco Béliveau, Klô Pelgag, Joe Bocan, et plusieurs autres artistes qui seront accompagné·e·s par le légendaire house band de Belle et Bum.

Sur la scène Loto-Québec, la soirée commence avec Drag’Opéra un spectacle où des artistes lyriques et de la drag se rencontrent sur scène pour faire découvrir des airs d’opéra et de comédie musicale. Ensuite, la formation Queer Songbook Orchestra, un ensemble de musique de chambre pop qui se consacre à l’utilisation de récits et de chansons pour exprimer, honorer et élever l’expérience des communautés 2SLGBTQIA+, se produira en compagnie d’artistes invité·e·s comme Safia Nolin, Martha Wainwright et plusieurs autres.

L’aristocratie internationale de la drag et le spectacle FeminiX

Le 10 août, le spectacle Drag Superstars réunira sur scène la royauté mondiale de l’art de la drag en un spectacle grandiose animé par Rita Baga. On y retrouvera un éventail de participant·e·s issu·e·s des différentes franchises de RuPaul’s Drag Race comme Jimbo, Gisèlle Lullaby, Icesis Couture, Aquaria, Yvie Oddly, Heidi N Closet, Alexis Mateo, Envy Peru, Drag Couenne, pour n’en nommer que quelques-unes ainsi que bien d’autres artistes drag en vogue.

Le spectacle FeminiX, présenté par Rogers, célèbre les femmes de la diversité sexuelle et de genre à travers les performances vibrantes de BLK PRL (Sandy Duperval), JU!CE, Barbara Butch et Narcisse.

Vitrine sur les organismes et groupes 2SLGBTQIA+

Les Journées communautaires seront de retour les 11 et 12 août sur la rue Sainte-Catherine Est dans le Villagepour permettre au public de découvrir la multitude d’organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués avec les communautés 2SLGBTQIA+.

Rappelons également que 40 projets communautaires ayant lieu du 13 mai au 13 août, sont financés par Fierté Montréal, qui veut ainsi mettre en valeur et prendre part au travail de ces organismes communautaires 2SLGBTQIA+.

Une soirée unique

Vendredi, le 11 août, DistinXion, sur la scène TD, est un spectacle d’exception réunissant entre autres Aimé Simone, qui visite le Québec pour la toute première fois, l’artiste queer sud-africain Nahkane, Mýa, connue mondialement pour sa participation dans le thème du film Moulin Rouge, Vivek Shraya, artiste multidisciplinaire trans racisée et Idman, artiste non-binaire torontois·e.

Par ailleurs, Xcellence, présenté par Ubisoft, se déroulant sur la scène Loto-Québec, célébrera les personnes 2SLGBTQIA+ racisées à travers un éventail d’artistes DJ primé·e·s et reconnu·e·s pour enflammer les pistes de danse de la scène queer montréalaise à longueur d’année, comme TEYKIRISI, Honeydrip, pony, A$H BANKS et San Farafina.

Une première, Fierté Montréal organisera une soirée After-Xcellence avec DJ Karaba, Pierre Kwenders KidCrayola à la Satosphère de la SAT. Les billets seront également en vente prochainement.

Talents d’ici en vedette

Le 12 août, le spectacle MajestiX présenté par TD et animé pour une deuxième année consécutive par les drag kings Rock Bière et RV Métal, mettra en scène nos artistes drags locaux·les.

Avec SucceXion, présenté par Fugues sur la scène Loto-Québec et animé par la reine du nightlife queer Syana, les festivalier·ère·s auront droit àun spectacle qui rassemble les étoiles montantes de la scène musicale underground queer montréalaise et leurs ami·e·s.

Amplifier les voix des communautés 2SLGBTQIA+

Le 13 août à 13 h sur le boulevard René-Lévesque le Défilé de la Fierté célébrera les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et mettra en lumière nos revendications.

Le Défilé de la Fierté sera suivi du grand T-Dance à la scène TD de l’Esplanade du Parc olympique avec DJ K.nox, DJ T Don et la DJ ougandaise Kampire.

Sur la scène Loto-Québec, le spectacle incontournable Mundo Disko fera danser les adeptes de ce genre musical. Le Spectacle de clôture mettra en vedette l’artiste queer d’origine montréalaise RÊVE.

L’équipe de Fierté Montréal dévoilera davantage d’activités au cours des prochaines semaines.

INFOS : fiertemontreal.com