With Love, saison 2

Seconde saison de cette comédie romantique articulée autour des bonheurs et des déboires amoureux des membres de la famille Diaz. Au menu : passions, drames, ruptures, réconciliations et demandes en mariage sur fond de musique latine.

Campée en plein cœur de la ville de Portland, la série propose quatre axes amoureux. Dans un premier temps, Jorge Jr. (Mark Indelicato) et son délicieux copain, Henry (Vincent Rodriguez III de la série Craxy Ex-Girlfriend). On retrouve ensuite Lily (Emeraude Toubia) et son amour impossible pour Santiago (Rome Flynn), ainsi que Sol (interprété.e par l’acteur.trice trans non binaire Isis King) et Miles (Todd Grinnell). Finalement, les parents de Lily et Jorge Jr., Beatriz (Constance Marie) et Jorge Sr. (Benito Martinez), dont le couple commence à battre de l’aile.

S’ajoute à cette pléiade d’acteurs, Nick (Desmond Chiam), le meilleur ami de Jorge Jr. et amant occasionnel de Lily, qui, malgré les nombreux dénis qu’il profère, ne peut s’empêcher de dévorer la jeune fille des yeux.

Fidèle à l’univers des télénovelas, les bons sentiments et les déclarations enflammées constituent le pain quotidien de chaque épisode (au nombre de 5 ou 6 par saison). C’est dans cet esprit, assumant un côté parfois outrancier de guimauve fondue, que le personnage de Nick se présente torse nu dans la majorité des scènes de la première saison (un cliché qui sera d’ailleurs relevé, dans une scène très méta, dès le début de la seconde).

La série suit une prémisse déjà exploitée dans The Moodys, une série australienne où chaque épisode se déroule lors d’une fête familiale ou d’un jour férié, ce qui met en place des sauts temporels favorisant une progression rapide de l’action. L’un des grands intérêts de celle-ci est par ailleurs de présenter plusieurs couples issus de la diversité : un premier, constitué d’un homme gai et d’un bisexuel (Jorge Jr. et Henry), et un second composé d’une femme trans non binaire (Sol) et d’un homme hétéro cisgenre (Miles). Elle n’hésite également pas à aborder des questions relativement sensibles, comme lorsque Miles rejette abruptement qu’on puisse lui appliquer l’étiquette « queer », alors même qu’il partage sa vie avec une femme trans non binaire.

Dans un contexte où 80 % des couples québécois sont des conjoints de fait, la fixation quasi hystérique de Lily pour le mariage risque de taper sur les nerfs de plusieurs, mais n’ayez crainte puisque ce travers sera abordé de front au cours de la nouvelle saison.

La série s’écoute avec plaisir et, bien que son ton demeure toujours assez léger, elle offre de nombreux bouleversements, particulièrement dans sa seconde saison. En effet, le fil conducteur n’est rien de moins que le mariage de Jorge Jr. et d’Henry, un excellent catalyseur pour exacerber les passions de chacun.e. Par ailleurs, Lily devra choisir entre Santiago (encore une fois) et Nick, mais le pourra-t-elle ? Drames à l’horizon, mais également une profusion de moments cocasses !

INFOS | La série With Love est disponible en anglais, en espagnol et dans un a

ssez bon doublage français sur Prime Video.