Full House septembre 2023

Les speedos et la crème FPS 30 seront prochainement remplacés par les pantalons et les hoodies, alors que l’été cède tranquillement sa place à l’automne ! Que vous prévoyiez passer du temps au chalet ou accueillir vos ami.e.s autour d’un cidre et d’une tarte aux pommes, vous aurez besoin de bonne musique pour accompagner vos moments automnaux. Heureusement, cette chronique est de retour pour vous aiguiller et vous aider à renflouer votre bibliothèque Spotify au cours des semaines à venir. Voici donc votre habituel tour d’horizon mensuel des chansons qui se démarquent sur la scène house et dance. Comme le nom de la chronique l’indique, je vous suggère trois nouveautés à découvrir et deux succès à réentendre, pour compléter votre FULL HOUSE. Puisque le hiatus de l’été a laissé plusieurs nouveautés en suspens, je rattrape le temps perdu ce mois-ci avec des chansons un peu plus récentes. Bonne écoute !

Trois sorties récentes à découvrir

Ariane Moffatt : Nuit magique

Mon histoire d’amour avec Ariane n’est plus à écrire, mais ce nouveau chapitre tout en fraicheur arrive comme une surprise inespérée, une idylle en toute simplicité. Ça devait être l’histoire d’une soirée, un one night, une Nuit magique. Finalement, c’est devenu un délice estival avec quelques notes d’électro à écouter fort en repeat lors de nuits chaudes, un cocktail à la main. On le sait, l’artiste québécoise maitrise l’art subtil de fusionner la musique et les sentiments, créant des voyages sonores riches et évocateurs. Ce dernier simple ne fait donc pas exception. Dans la version d’Ariane Moffatt, les paroles nostalgiques et quasi mélancoliques du tube de Catherine Lara sont portées par une mélodie rythmée et entrainante, créant une délicieuse opposition entre deux émotions. À découvrir (ou redécouvrir) absolument avant la fin des vacances !

Troye Sivan — Rush

La nouvelle chanson de Troye Sivan est une immersion sonore dans l’élan irrésistible de la jeunesse et de l’amour. La chanson évoque un tourbillon d’émotions et de sensations, capturant l’essence de la passion naissante. Les notes électriques et la voix envoûtante de Sivan créent une atmosphère enivrante, nous plongeant dans un état d’urgence et de désir. Les paroles expriment l’excitation qui accompagne le début d’une histoire d’amour. Une véritable déclaration d’intensité, un rappel vibrant des émotions palpitantes qui accompagnent le voyage vers l’inconnu du cœur. Au-delà de la vidéo qui a provoqué un tollé en raison de ses images sensuelles, la chanson de l’artiste sudafricain se démarque de ses créations précédentes par son approche résolument pop et son refrain, ma foi… touchant : I feel the rush, addicted to your touch, Oh, I feel the rush, It’s so good, it’s so good.

Kylie Minogue — Padam Padam

Inspirée de la chanson du même titre d’Edith Piaf, Padam Padam se taille déjà une place parmi les hits de la chanteuse australienne qui marqueront la communauté pour les années à venir. Le ver d’oreille résonne comme une renaissance artistique, où l’icône pop explore des horizons musicaux inattendus. La chanson, imprégnée de sensualité, témoigne de la capacité de Kylie à évoluer tout en maintenant sa signature vocale distinctive. Sa voix chaude et aiguë est en effet accompagnée dans cette pièce de sonorités rapides et presque robotiques, donnant au tube une rythmique tout à fait accrocheuse. Le simple a été lancé en mai dernier pour propulser la sortie du seizième album de Kylie Minogue, Tension, à paraitre ce mois-ci.

Deux succès à réécouter

Kungs + Taylor Swift — Anti-Hero (Kungs Remix)

Quand une sommité française rencontre une artiste tout ce qu’il y a de plus américain, ça donne un heureux mariage, ou devrait-on dire un anti-mariage ? Anti-Hero (Kungs Remix) de Kungs et Taylor Swift est une rencontre d’âmes musicales, où les battements électroniques du DJ fusionnent avec la voix charismatique de l’ancienne vedette de country pour créer une surprenante alchimie. Ce remix transcende les genres, tissant un paysage sonore où les rythmes électros se mêlent à l’intensité émotionnelle de Swift. Les pulsations et les harmonies se fondent dans une mélodie magnétique, laissant place aux paroles qui évoquent la rébellion contre le statu quo. Que vous soyez adeptes de la méga pop star ou non, la version revisitée par Kungs de sa chanson vaut une écoute, ou quelques-unes.

Alaia & Gallo (feat. Kevin Haden) (Claptone remix) — Who Is He

Par où commencer ? Cette toune est juste excellente. Point final. Je vous mets au défi de la faire jouer et de ne pas fredonner la ligne de basse qui roule incessamment dans votre tête. Le morceau est l’un des exemples les plus réussis de croisement entre l’univers du soul et le monde de l’électronique. Le résultat est une pièce de house ultra percutante qui saura plaire à tous les publics. Reprise du succès de 1972 de Bill Whithers, la chanson a été créée originalement en 2016 par Alaia & Gallo puis remixée en 2021 par Claptone lui-même. On le sait, Claptone est une énigme musicale masquée qui domine la scène électronique avec son mélange unique de sons captivants. Sa musique, teintée de mystère et d’énergie, fait courir les amateurs et amatrices de house à travers le monde. Il n’est donc pas étonnant que ce tube de 2021 refasse surface dans cette chronique. À écouter lors d’un 5 à 7 si vous voulez impressionner vos invité.e.s !