Deux ans après sa sortie du placard, Luke Prokop se sent prêt pour la LNH

Un peu plus de deux ans après avoir dévoilé son orientation sexuelle publiquement, le jeune homme de 21 ans espère percer la formation des Predators de Nashville en 2023-2024.

«Je me sens vraiment bien sur la glace et je n’ai jamais été aussi en confiance, a affirmé le défenseur, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. J’ai vraiment hâte de me rendre à Nashville. Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre cette année. Je pensais faire le saut chez les professionnels l’an dernier, mais ça ne s’est pas produit et tout ce que je veux, c’est de faire une bonne première impression auprès du nouvel entraîneur [Andrew Brunette] et du nouveau directeur général [Barry Trotz], et rendre leur décision difficile.»

«C’est excitant en ce moment d’être un jeune joueur à Nashville, a aussi dit Prokop. Il y a beaucoup d’ouvertures et tu ne sais jamais vraiment à quoi va ressembler l’équipe une fois rendu au camp. J’imagine que le DG a une bonne idée, mais il y a des postes disponibles.»

Prokop est aussi revenu sur les réactions qu’a suscitées son «coming out» en juillet 2021.

«Je ne reçois presque jamais de commentaires négatifs en ligne et je n’ai rien entendu sur la glace», a-t-il indiqué.

«Ce que j’ai trouvé le plus intéressant, c’était de rencontrer mes coéquipiers au cours des deux dernières années et constater leur ouverture à propos du sujet et de voir qu’ils voulaient en apprendre davantage, ce qui était vraiment « cool ». Je pense que les jeunes de mon âge, de ma génération, ça ne les dérange pas vraiment parce que tout le monde connaît quelqu’un qui fait partie de la communauté, que ce soit un frère, un membre de la famille ou un ami.»

«C’était génial de pouvoir échanger et de leur en apprendre un peu plus, de tisser des amitiés solides avec eux et de ne pas avoir à m’en faire à propos de mon orientation sexuelle lorsque je suis avec eux.»