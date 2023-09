Cinq événements à découvrir en septembre

L’été tire déjà à sa fin et les derniers rayons de soleil caressent notre peau. Avant de laisser place officiellement aux couleurs et aux petites laines, voici cinq événements musicaux à découvrir à Montréal en septembre pour célébrer la venue de l’automne en beauté. Que la fête commence !

Bareoke : Strip Karaoke @ Café Cléopâtre – 8 septembre

Pour résumer le thème des soirées Bareoke le plus simplement possible : il s’agit de monter sur scène, de se mettre dans son plus simple appareil et de chanter une chanson. Bien que ça puisse sonner farfelu et probablement peu attirant aux yeux de plusieurs, le concept cartonne. Les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois, les files s’allongent sur Saint-Laurent pour pouvoir dénicher une place au deuxième étage du Café Cléopâtre. Selon la description officielle de l’événement, Bareoke est la soirée par excellence pour les exhibitionnistes, les voyeurs et les mordus de karaoké. Que vous fassiez partie de l’une ou l’autre de ces catégories, il faut absolument tenter l’expérience une fois dans sa vie. N’ayez crainte, si l’idée de chanter Bohemian Rhapsody dans vos plus beaux habits vous terrifie, sachez que personne n’est forcé à chanter, et encore moins à se dénuder. Après tout : le consentement est très sexy, et obligatoire. C’est ce qui fait le charme des soirées Bareoke : l’ouverture, la camaraderie et le respect de tous, peu importe leur origine, leur âge, leur identité de genre ou leur aspect corporel. Alors, êtes-vous plus du genre Céline ou Whitney ?

NORA EN PURE @ Festival MEG Montréal — 9 septembre

Elle nous a gracié.e.s de sa présence à Igloofest l’hiver dernier et cela a été une soirée épique. Surprise, voilà que la reine de la deep house d’Afrique du Sud est de retour à Montréal pour présenter son événement Purified dans le cadre du Festival MEG Montréal au parc Jean-Drapeau ! En plus de Nora En Pure, MEG Montréal propose du 7 au 10septembre plusieurs concerts au bord des rives du parc Jean-Drapeau et du Village au Pied-du-Courant, mettant en vedette notamment le phénomène rap français Vacra, ainsi qu’une pléiade d’artistes de renommée internationale.

The Dark Eighites @ Le Ritz – 15 septembre

L’événement Dark Eighties qui devait avoir lieu le 18 août dernier a été repoussé au 15 septembre prochain. C’est donc votre chance d’aller vous déhancher au Ritz sur les hits les plus cultes des années 80 ! Comme l’indique le nom de l’événement, il ne faut pas s’attendre nécessairement à entendre seulement Cyndi Lauper et Boy George. Au menu, on propose notamment de la musique industrielle, de l’italodisco, du post punk et du death rock. Pour ceux et celles qui ont envie de revivre les meilleures années de l’underground des années 80, direction rue Jean-Talon !

MIROIR @ Cabaret Berlin — 30 septembre

Le 30 septembre, ne manquez pas l’événement MIROIR au Cabaret Berlin. Plongez dans une nuit de célébration où vous serez libre de briller à votre manière et de dévoiler votre véritable essence. Dress code : miroirs, argent, noir, blanc ou gris pour refléter votre éclat unique. Les DJ Ian Jackman et Guillaume Michaud prendront les platines pour vous faire danser comme s’il n’y avait pas de lendemain. Que vous soyez mélomane ou simplement en quête d’une soirée endiablée, MIROIR promet une expérience sensorielle exceptionnelle en compagnie d’autres esprits scintillants. Pour joindre l’utilise à l’agréable, un don sera remis à l’équipe de rugby LGBTQ2S+ Armada Montréal grâce aux recettes de la soirée !