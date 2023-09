Célébrer le talent au Grand Festival d’orgue 2023

Présenté par le Concours international d’orgue du Canada, le Grand Festival d’orgue se tiendra du 30 septembre au 29 octobre. Ce festival à la programmation exceptionnelle vous fera découvrir des organistes de renommée mondiale, tant locaux qu’internationaux, dont le talent mettra en lumière certains des plus beaux orgues de la ville et son riche patrimoine musical.



Un mois de célébration du roi des instruments

Plus d’une quinzaine d’événements sont prévus à divers endroits de Montréal, dont des récitals des organistes Nathan Laube, Philippe Lefebvre, Isabelle Demers et Ken Cowan, un ciné-concert en collaboration avec le Cinéclub de Montréal, une séance de yoga accompagnée d’un bain sonore immersif à l’orgue, un concert de musique chorale et d’orgue avec l’ensemble vocal One Equall Musick, une projection du film-concert du CIOC Murmures : la musique en partage (2023), ainsi qu’une série de concerts gratuits à la Salle Redpath, un joyau historique au coeur de la ville.

Nosferatu / Tam Photography





Le festival des couleurs de l’orgue français

Depuis 2013, le Grand Festival d’orgue du CIOC coprésente le Festival des couleurs de l’orgue français, qui offre des concerts d’orgue les dimanches après-midi d’octobre.

Cette année, l’édition 2023 comprendra des prestations de Marc D’Anjou (1er octobre), Adrian Ross (8 octobre), Yves-G. Préfontaine (15 octobre) et Emmanuel Arakélian (29 octobre). Les concerts sont gratuits et auront lieu à la Salle Redpath de l’Université McGill.



Orgue + Yoga / Tam Photography



Rappelons que le Concours international d’orgue du Canada (CIOC) est un organisme voué à la promotion de la musique d’orgue, notamment en éduquant le public pour l’amener à mieux comprendre et apprécier cette musique. Tous les trois ans, le CIOC organise un concours international au cours duquel un jury prestigieux représentant divers pays décerne plus de 100 000 dollars de prix à une sélection des meilleurs jeunes organistes du monde. Le prochain concours aura lieu en octobre 2024.



INFOS | Grand Festival d’orgue de Montréal, du 30 septembre au 29 octobre 2023

Consultez la programmation sur https://ciocm.org/fr/

