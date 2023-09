Les 35 ans de carrière de Michel

En même temps que Michel Dorion prépare les tous premiers Rendez-vous de la drag, il célèbre cette année ses 35 ans de carrière bien sonnés. Depuis ses débuts au mythique Cabaret l’Entre-Peau, celui qui est le copropriétaire et directeur artistique du bar Le Cocktail, Michel Dorion en a fait du chemin. Il en a vu passer des clubs, des performances et des drags.

En plus de participer aux nombreux spectacles Mascara : La nuit des drags sous la férule du maestro Mado Lamotte durant Divers/Cité, Michel a ensuite repris les commandes d’un spectacle à grand déploiement de Fierté Montréal, intitulé C’est la fête durant plusieurs années. De plus, Michel Dorion a présenté Dorion chante Dion à cinq reprises au Théâtre National, deux fois à la Place des Arts ainsi qu’au défunt Spectrum de Montréal.

L’an dernier, avec son acolyte Jean-Sébastien Boudreault, il fondait l’agence Midor qui est devenu le sujet d’une série-télé — L’Agence — diffusée sur Moi et Cie. «Je suis surpris d’être encore là et actif dans le milieu après tout ce temps, dit avec un large sourire Michel Dorion. Je travaille très fort, j’ai toujours la tête pleine de projets, je suis un workoholic, je crois que c’est ce qui me tient…»

«Je ne le sens pas le 35 ans» confie pense Michel Dorion. «Je m’entraîne, je suis motivé. Cela a passé très vite. En même temps, j’ai vu l’évolution du métier, les nouvelles générations, etc. Je suis arrivé dans le Village, en 1988 et cela ne ressemblait pas du tout à ce que c’est aujourd’hui. Mais j’ai aimé toutes les époques. La dernière moitié des années 1990 a été, pour moi, une période bouillonnante dans le Village, c’était fou, c’était dynamique et énergisant.

Je ne peux pas croire que cette effervescence ne reviendra pas dans le Village. Évidemment, de manière différente. Il semble qu’il manque un peu de cette joie de vivre, un certain bonheur qu’il y avait à l’époque. Mais je sais qu’il y a beaucoup de monde qui travaille très, très fort à essayer de ramener çà aujourd’hui», poursuit-il.

S’il trouve que tout va très vite dans le milieu maintenant, tout comme dans la société en général, dit-il, «c’est peut-être une question de génération, mais en même temps c’est ce qui me garde vivant».

En 35 ans, Michel Dorion trouve que le milieu a beaucoup changé, qu’il a évolué. «Avant, le milieu drag était dans un cadre bien précis. Puis Mado Lamotte est arrivée et elle sortait vraiment du cadre de ce qu’on connaissait des drags à Montréal. Ça l’a décoincé la scène drag… Maintenant, il y a tellement de formes et de styles diversifiés de drags. Je me suis aussi adapté aux changements.

Je suis ouvert à la nouveauté, je trouve que c’est très stimulant.» Puis, est apparu le phénomène incroyable des RuPaul’s Drag Race, chez nos voisins américains, en 2009. Cette téléréalité a propulsé au grand écran l’art de la drag : les costumes, le maquillage, la comédie, la musique, les talents, etc.



Le concept de Drag Race a essaimé au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Belgique, en France, etc. C’est devenu un phénomène mondial et ça marche ! «Le phénomène Drag Race, c’est sûr que cela a changé la manière que la société voit l’art de la drag», continue Michel Dorion. «On voit maintenant des enfants et des grands-parents qui regardent assidument les compétitions de Drag Race. On est une autre réalité de ce que c’était auparavant au niveau, entre autres, de la reconnaissance publique.



Je suis bien heureux d’être encore là après 35 ans, de voir tout ça, mais cela me surprend encore. Et je ne pense pas que je vais arrêter un jour. Même quand j’aurai 70 ans, un jour, je ferai encore des spectacles. Peut-être pas au même rythme que maintenant, mais l’important c’est de m’amuser. Et j’ai beaucoup de plaisir à faire de travail.»

On se souviendra que «Guilda avait continué de faire des shows. Pas tous les soirs ni toutes les semaines, mais elle montait encore sur scène une fois de temps en temps, même à 80 ans (NDLR Guilda est mort en juin 2012, à l’âge de 88 ans). Peut-être que je ferai un spectacle par mois, on verra bien. Tant que cette flamme sera là, je vais continuer», de conclure Michel Dorion.

Et le copropriétaire du Cocktail n’aura pas le temps de chômer puisqu’il soulignera, le 1er octobre ses 35 ans de carrière au Cocktail, et que le 11 novembre prochain, son show «Dalida pour toujours», sera présenté au Cocktail.

Et ça c’est sans compter qu’il organisera aussi le spectacle anniversaire du Cocktail, le 12 novembre prochain. «Le Cocktail va avoir 18 ans, il va atteindre l’âge de la majorité. On va fêter ça en grand !», affirme-t-il avec les yeux pétillants qu’on lui connait.

INFOS | https://www.barlecocktail.com

https://www.productionsmidor.com