Prix Phénicia 2023, honneur aux femmes d’affaires trans

Après trois ans d’absence, la pandémie étant passée par là, le Gala Phénicia aura bel et bien une édition 2023. Organisé par la Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT-Q), ce gala vise à honorer des personnes ou des entreprises qui se sont démarquées par leur contribution au rayonnement et au développement de la communauté 2SLGBTQ+ dans le monde des affaires. Pour sa 16e édition et à l’initiative de Michelle Blanc, ce sont des femmes d’affaires trans qui seront honorées.



Michelle Blanc, elle-même femme d’affaires trans, chroniqueuse, et membre du Conseil d’administration de la CC-LGBT-Q, bien connue médiatiquement, a souvent abordé les écueils que pouvaient rencontrer les personnes trans ou en transition au regard d’une carrière professionnelle

enrichissante et épanouissante. «C’est la première fois que l’on fait ça à la Chambre de commerce de rendre hommage à des personnes trans du milieu des affaires. Nous avons eu des discussions au conseil d’administration au sujet de quelques personnes et, par la suite, nous en sommes venus à la conclusion qu’on pourrait, pour le ce premier gala post-pandémie, se concentrer sur une thématique concernant les entrepreuneur.e.s trans. Ça ne s’est encore jamais fait. […] C’est un gala plus sobre, plus modeste que celui de 2019 auquel avait assisté le premier ministre Justin Trudeau, mais l’important est de célébrer ici ces femmes trans entrepreneures. […]», explique Thierry Arnaud, le président de la CC-LGBT-Q. Nous avons parlé dans le numéro précédent de deux femmes trans qui seront honorées ce 18 octobre (Cf. Article d’André C. Passiour, Fugues septembre 2023).

La Dre Martine Rothblatt, scientifique et entrepreneure de renom, se verra remettre le «Grand prix Phénicia» et le prix « Phénicia inspiration » sera décerné à Katie Dudtschak, vice-présidente directrice des services bancaires régionaux chez RBC.



Il n’est toujours pas évident pour des personnes trans ou qui souhaitent commencer une transition de composer avec le milieu professionnel. Encore moins quand on souhaite accéder au sein de l’entreprise à de plus hautes responsabilités ou encore lorsque l’on souhaite créer sa propre entreprise. Les plafonds de verre existent encore. Le Gala Phénicia souhaite rendre hommage à ces femmes trans qui ont brisé ce fameux plafond par la remise de ces prix.



Un exemple, celui de Béatrice Robichaud, qui repartira avec le prix «Phénicia Visionnaire», qui a cofondé Panthera Dental et qui occupe le poste de vice-présidente Marketing et Expérience client. En plus d’être «Une» papa de deux garçons – c’est ainsi qu’elle se présente comme parent.e – elle trouve encore du temps pour s’impliquer auprès des personnes trans, et donne aussi des conférences sur des sujets tels que l’identité de genre en affaires.



Il en va de même pour Chris Bergeron à qui on remettra le prix «Phénicia influence». Pendant près de 40 ans, Chris Bergeron a vécu dans les habits d’un homme homosexuel avant de commencer à vivre en femme. En parallèle, elle a mené une carrière exceptionnelle entre autres comme directrice de créations dans d’importantes agences, et l’on compte dans son portfolio publicitaire de très grandes

marques, VIA rail, McDonald’s du Canada, L’Oréal, la liste est longue. Elle est aujourd’hui vice-présidente, Stratégie et créativité inclusive chez Cossette (l’une des plus grandes agences de marketing et de publicité au Québec). Elle intervient aussi comme chroniqueuse à Radio Canada.

Le prix «Phénicia précurseure» revient à Jannie Grenier, présidente de la compagnie familiale Société financière Grenco qu’elle dirige toujours d’ailleurs. À 50 ans, «Jean-Yves» a fait sa transition pour devenir «Jannie» Grenier qui se présente comme père et mère de deux enfants qui lui ont donné 3 petits enfants. À la tête d’une entreprise qui compte environ 300 employé.e.s, ces derniers-ères ont été témoins de son évolution graduelle d’homme à femme, ce qui pouvait ne pas sembler évident au départ. Janine Grenier est aussi à la tête de Summum Beauté International (des produits de beauté).



Ce sont là des exemples, des modèles, qui peuvent inspirer des jeunes femmes trans qui doivent composer avec une société et des milieux professionnels qui sans être transphobes ne sont pas encore habitués à travailler avec des personnes trans. En ce sens, les hommages qu’elles recevront le 18 octobre prochain sont amplement mérités.

INFOS | GALA PHENICIA : 18 octobre 2023

https://galaphenicia.org