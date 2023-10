Une marche de l’Halloween pour avoir du plaisir

Dans le cadre des Rendez-vous de la drag (voir autre article à ce sujet) qui se dérouleront les 28 et 29 octobre, on nous propose de célébrer l’Halloween d’une bien drôle de façon… En se déguisant pour déambuler sur la rue Sainte-Catherine Est ! Le jeudi 26 octobre, en soirée, soyez de cet événement festif, coloré et sympathique. Le concept ici se résume à une idée : avoir du plaisir ! Cette déambulation partira de la place Émilie-Gamelin en direction de la rue Papineau.

Zombies, êtres monstrueux ou fantastiques ou encore sexy ou déjantés, super héros,

personnages de séries télé ou de films… tout est bon pour l’Halloween. En famille, avec des ami.e.s, avec des collègues, habillez-vous de manière colorée et excentrique. C’est le temps de laisser aller sa folie !

« C’est la fin octobre, on commence à déprimer, donc on en profite ici pour se costumer, pour sortir et fêter l’Halloween et avoir du fun », explique Michel Dorion, l’organisateur principal des Rendez-vous de la drag. C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle il n’y a pas de thématique à part celle de l’Halloween. « On n’impose pas de thème parce qu’on veut que les gens se sentent bien, qu’ils se déguisent comme ils le veulent, selon leurs envies. On le fait d’abord et avant tout pour ramener un peu de “oumph” dans le Village durant la saison automnale et cet événement-là devient un prélude aux Rendez-vous de la drag le week-end suivant », explique Michel Dorion.

Par le passé, il y a déjà eu de grands partys costumés pour amasser des fonds pour des organismes 2SLGBTQIA+. Mais cette « tradition » ne s’est pas maintenue. Certains bars proposaient des partys avec prix de présence et pour les costumes. Puis, les deux ans et demi de pandémie sont venus presque briser cette habitude-là. « À moyen terme, nous espérons ici, avec cette marche, créer un événement qui va amener du tourisme dans le Village, qui va faire vibrer le quartier, souligne Michel Dorion. L’été, la rue est fermée pour la piétonnisation, mais ensuite, ça devient plus tranquille. Donc, pourquoi ne pas mettre ici sur pied quelque chose de festif qui attirera du monde, un peu comme à New York. Éventuellement, les bars du Village pourront faire eux aussi des événements et, après la marche, les gens pourront sortir dans les bars du Village et continuer la fête. »

Michel Dorion a mentionné ce qui se fait à New York et, effectivement, cette année marquera d’ailleurs le 50e anniversaire de la parade de l’Halloween dans Greenwich Village, qui attire une foule de pas moins de 50 000 personnes, en plus des spectateur.trice.s de tous âges. Là encore, plusieurs événements de partys et de bars embarquent dans la ronde, créant ainsi une atmosphère de festival de l’Halloween qui s’étire sur plusieurs jours. Après la marche, les gens qui le désirent pourront aller « au bar Le Cocktail où ce sera une soirée spéciale Butterfly de Nuit avec Miss Butterfly », lance Michel Dorion, qui invite les tenancier.ère.s de bars à organiser aussi des événements spéciaux, à l’image de ce qui se fait à New York.

« Bien sûr, c’est une première, c’est un essai, donc on ne sait pas exactement ce que cela va donner, ni combien de gens vont y participer, rajoute Michel Dorion. Mais notre objectif est que l’événement puisse devenir annuel, qu’il grandisse, qu’il devienne une importante activité à faire à l’automne dans le Village et qu’il ajoute une touche festive à un moment de l’année plutôt gris. »

Alors voilà, que vous vous déguisiez en sorcière ou en Batman, en Jedi ou en fantassin de l’Empire ou en très affriolant guerrier spartiate, venez fêter et déambuler à la marche de l’Halloween le 26 octobre prochain ! Notez que le bistro Le Saloon sera le « restaurant officiel » des Rendez-vous de la drag. Donc, avant ou après cette marche costumée, si vous avez envie de casser la croûte, passez voir le charmant personnel du Saloon pour vous remplir la panse quelque peu !

INFOS | Pour rappel, le point de ralliement sera la place Émilie-Gamelin (métro Berri-UQAM). Pour l’horaire exact, il faudra surveiller les annonces sur le site Web des activités des Rendez-vous de la drag : https:// www.rendezvousdeladrag.ca