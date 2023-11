Cinq albums à écouter à Noël

Au-delà de Mariah Carey qui nous fait rougir les oreilles pour les mauvaises raisons dès le lendemain de l’Halloween, il existe une panoplie de chansons et d’albums de Noël qui peuvent faire de votre temps des Fêtes un vrai moment de bonheur et de réjouissance. Voici cinq albums dédiés spécifiquement au temps des Fêtes et qui méritent de se tailler une place de choix dans le bas de Noël.

Nathalie Simard – Mon Noël

L’idole de toute une génération marque son grand retour sur disque avec l’album Mon Noël. Amoureuse du temps des Fêtes depuis toujours, elle offre aux Québécois un album de Noël des plus chaleureux et réconfortant. Empreint de la sensibilité de l’artiste, autant personnelle que vocale, Mon Noël compose avec toute la gamme des émotions propres aux festivités de fin d’année. La diva propose notamment des titres incontournables américains comme White Christmas et It’s the Most Wonderful Time of the Year, des classiques d’ici signées Robert Charlebois (Marie-Noël), Claude Dubois (Cadeau) ou Patrick Norman (Noël sans faim). Au plus grand plaisir de tous, Nathalie Simard revisite également L’amour a pris son temps, chanson-thème du film La guerre des tuques, avec laquelle la jeune Nathalie avait séduit tout le Québec en 1984.

Damien Robitaille – Mon étoile de Noël

Damien Robitaille est de retour à l’approche des Fêtes avec deux nouvelles chansons de Noël ! Après son succès Tu m’emballes, sorti en 2019, l’artiste présente Mon étoile de Noël, interprétée en français, et Noel Once Again, interprétée en anglais. Pour une troisième et dernière année, Damien sera également de retour en salle avec son spectacle Bientôt ce sera Noël, mis en scène par Laurent Paquin. La tournée qui s’arrête aux quatre coins de la province se terminera avec des supplémentaires à

Montréal et à Québec quelques jours avant Noël. Mon étoile de Noël et Noel Once Again se retrouveront d’ailleurs toutes deux sur la version de luxe de Bientôt ce sera Noël, qui s’inscrit dans la tradition musicale des Fêtes depuis sa sortie en 2019.

Natasha St-Pier – Christmas Album

La chanteuse canadienne Natasha St-Pier a lancé en novembre une compilation bilingue de 11 titres du temps des Fêtes, intitulée Christmas Album. Le pari est réussi et l’album aussi. La talentueuse interprète que l’on a découverte grâce à Je n’ai que mon âme nous offre pour Noël une brochette de succès qui sauront assurément réchauffer les cœurs pour la saison froide. Parmi ceux-ci, on compte des reprises très réussies d’All I Want for Christmas Is You (on espère que les radios commerciales vont opter pour sa version cette année !), de Last Christmas et de Rockin’ Around the Christmas Tree.

Cher – Christmas

Eh bien parmi tous les souhaits du temps des Fêtes exaucés cette année, voici celui qu’on n’avait pas vu venir : un album de Noël de Cher ! Pincez-vous, vous ne rêvez pas ! Sorti le 20 octobre dernier, Christmas est le premier nouvel album studio de Cher en cinq ans. Il comprend 13 chansons, dont plusieurs classiques des Fêtes, ainsi que quatre titres originaux. Le nouveau venu de la duchesse de la pop propose également des collaborations vraiment réussies avec d’autres piliers de la culture musicale, dont Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper et Tyga. Cher célèbre également cette année le 25e anniversaire de son album-phare Believe, avec une édition de luxe de l’album, Believe 25th Anniversary, c’est donc une bonne occasion de faire d’une Cher deux coups.

Pentatonix – The Greatest Christmas Hits

Rien de mieux qu’un chœur pour donner le coup d’envoi au temps des Fêtes. Si ce chœur s’appelle Pentatonix, ça part fort. La formation américaine lauréate de trois Grammys a dévoilé en octobre son 12e album complet, The Greatest Christmas Hits. L’opus contient 23 des meilleures chansons de Noël du groupe et 8 morceaux inédits, dont la très rythmée Please Santa Please. Parmi la sélection choisie, on compte plusieurs bijoux, dont Hallelujah, de Leonard Cohen, Kiss From A Rose, de Seal, ainsi que Kid on Christmas, performée avec Meghan Trainor, Grown-Up Christmas List, chantée avec Kelly Clarkson et O Little Town of Bethlehem en duo avec Elvis Presley.