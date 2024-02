Vigil, saison 2 : duo de choc et attaque de drones !

Au printemps 2022, la BBC présentait une enquête menée par un redoutable duo d’inspectrices des forces de police écossaise au cœur de l’univers claustrophobique d’un sous-marin britannique. Les deux femmes sont à nouveau à l’œuvre, mais cette fois-ci sur la terre ferme, pour affronter un complot impliquant l’armée britannique et des drones meurtriers.

Les années ont passé et Amy Silva (Suranne Jones) et Kirsten (Rose Leslie) sont toujours partenaires, mais cette fois-ci tant sur le plan professionnel qu’amoureux. Kirsten est même enceinte d’un garçon et une routine agréable s’est installée jusqu’au jour où l’essai d’un drone, par les forces armées de Sa Majesté, se solde par une sanglante hécatombe. L’enquête est confiée aux forces locales et les deux inspectrices se trouvent rapidement mêlées à un écheveau de mensonges et de jeux politiques. Qui a pris le contrôle du drone et pour quelle raison les meurtres ont-ils été commis ? S’agit-il d’une attaque terroriste visant à saborder les relations entre le Royaume-Uni et le Wudyan, un pays fictif du Moyen-Orient, pour qui l’arme est développée ?

À l’instar de la première saison où les deux femmes se voyaient séparées par le volet terrestre et maritime de l’enquête, Amy concentre son travail au Wudyan, où un groupe terroriste tente de renverser le pouvoir en place, alors que Kirsten se penche sur les ramifications locales de l’attentat. Elles sont également confrontées à l’omerta toute puissante qui règne au sein des forces armées, ce qui complique d’autant le bon déroulement de l’enquête.

En filigrane, les deux femmes affrontent également de nombreux enjeux personnels et éthiques. Malgré le désir de poursuivre son travail, Kirsten est agacée par les interventions surprotectrices de sa conjointe et de ses collègues à l’endroit de sa maternité. De son côté, Amy se retrouve plongée au cœur d’un pays dont la feuille de route en matière de respect des droits de la personne est plus que précaire.

C’est ainsi que des éléments d’homophobie, impliquant plusieurs personnages, viendront teinter l’enquête, que ce soit du côté des forces armées britanniques ou du Wudyan. Moins anxiogène que la première saison, ce nouvel opus manie avec efficacité un arsenal de tensions, de révélations inattendues et d’enjeux interpersonnels. Bien que l’entrée en piste des deux femmes se fasse un peu attendre, au cours du premier épisode, on retrouve rapidement la complicité, l’entêtement et la témérité qui avaient fait le charme de la première saison.

INFOS | Les six épisodes de la saison 2 de Vigil sont disponibles, en anglais, sur Starz via Crave et Prime Video.

Autres articles : https://www.fugues.com