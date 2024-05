TERRES D’ESTANDON ROSÉ

ESTANDON COOPÉRATIVE, DOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE (FRANCE) 2022

Code SAQ : 15168789 / 20$

Commençons la belle saison des rosés avec un vin d’assemblage, bio et écoresponsable. On y trouve du cinsault, du grenache noir et de la syrah. Si le nez est assez discret, avec des notes aussi fruitées que florales, c’est en bouche que la magie opère. D’abord avec sa texture grasse et ronde sur la langue, puis avec sa franche amertume et un côté salin marqué. Ce n’est pas un rosé de piscine, mais un rosé de plaisir à table. Très sec, c’est un bouquet liquide de fines herbes et de garrigue, avec une subtile note d’orange sanguine. Un rosé spécial à découvrir et à ne pas servir glacé, pour en apprécier tout le caractère.