Drag Race France ramène l’été plus tôt cette année

En raison des Jeux olympiques 2024, France Télévision annonce le retour de Drag Race France dès le 31 mai. En attendant le début de la diffusion, les candidates de la 3e saison ont été dévoilé, ainsi que quelques nouveautés qui attendent les drags candidates à la couronne…

Forte d’une édition 2023 qui avait su générer beaucoup d’engagement sur les réseaux sociaux – notamment grâce à une grande finale filmée devant un public au Grand Rex, événement qui sera réédité cette année –, l’émission aura pour mission de dénicher la reine qui succèdera de Keiona.

Les 10 candidates

Magnetica, l’artiste drag franco-bolivienne aux looks surréalistes

Norma Bell, la queen réunionnaise qui maîtrise l’art de la couture

Afrodite Amour, l’hilarante Lyonnaise dont on adore les tweets

Perseo, une queen espagnole tout droit venue des Canaries

Misty Phoenix, une « dancing queen » qui va nous faire bouger

Lula Strega, une enchanteresse au regard ensorcelant

Le Filip, une reine des nuits parisiennes assez comique

Ruby on the Nail, un pro du lip-sync, dont le show La Boîte à bijoux a eu du succès

Edeha Noire, une queen aussi torturée que glamour

Léona Winter, qui a fait ses armes dans The Voice et Queen of the Universe.

À la présentation, on retrouve l’excellente Nicky Doll et les deux jurys Daphné Burki et Kiddy Smile s’ajouteront à elle pour les évaluations et éliminations.

Parmi les éléments qui reviennent (pour notre plus grand bonheur) et les nouveautés, on a appris que le musidrag (épreuve qui avait ému public et candidates l’an dernier) est de retour, ainsi que Le talon (animé par Lova Ladiva). Jeux olympiques obligent, la production aurait prévu un épisode autour de l’athlétisme…

Autre innovation : le Nicky Phone rose de Nicky pourra sonner à tout moment pour venir changer les cartes…, histoire de pimenter encore un peu plus l’émission.

Que la meilleure gagne, et surtout, ne merdez pas chères cousines françaises…

Même si ce n’est pas encore confirmé, Drag race France devrait être diffusé via Crave au Canada.

Sinon, il sera toujours possible de visionner cette saison, ainsi que toutes les saisons de toutes les francises de Drag Race via la plateforme de World of WOnder, producteur d cela série originale et coproducteur de toutes les franchises.

WOW presents plus