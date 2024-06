Un été mémorable à La Ronde !

La Ronde vous ouvre ses portes pour une nouvelle saison de sensations fortes et de divertissements. Fidèle à elle-même, elle est de retour avec au programme plusieurs événements aussi amusants les uns que les autres ainsi que plusieurs belles nouveautés.



Que la fête continue avec l’International des feux Loto-Québec

Du 27 juin au 1er août se tiendra la 38e édition de l’International des feux Loto-Québec. Le ciel montréalais sera illuminé par huit feux d’artifice, dont six dans le cadre de la compétition internationale des feux. Six pays et leurs équipes d’artificiers viendront présenter leurs feux dans le but de remporter le prix tant convoité : le Jupiter d’or.



Innovation cette année, des lasers s’invitent dans le spectacle. Sept des huit feux présentés incluront dans leur prestation cinq minutes de laser qui s’entrelaceront avec la trame sonore et les feux, de quoi amener le spectacle à un autre niveau. Une pratique écoresponsable que l’International des feux Loto-Québec est fier d’intégrer avec la firme québécoise Laser-Quantum.



Étant une compétition internationale et un incontournable de l’été, les spectacles débuteront à 22 heures, beau temps mauvais temps.

• 27 juin : Hommage aux Boy et Girl Bands

• 4 juillet : Japon : Le plus grand spectacle HANABI et leurs musiques de films

• 7 juillet : Italie : Medley Chansons Italiennes

• 10 juillet : Autriche : Conçu au paradis

• 14 juillet : Mexique : Fête des émotions

• 20 juillet : Canada : Voyage épique

• 27 juillet : France : Crépusculaire

• 1er août : La Finale des Étoiles Loto-Québec : Hommage à Coldplay



Pour une expérience éblouissante, rendez-vous directement à La Ronde. Des places assises donnant sur le lac des Dauphins vous offrent la meilleure vue du spectacle avec tous les reflets lumineux projetés sur l’eau. La musique, quant à elle, est parfaitement synchronisée avec les feux d’artifice, ce qui vous plongera dans une ambiance magique.





Nouveautés et autres événements



DinoParc

C’est un nouveau monde peuplé d’immenses dinosaures articulés qui prennent vie dans un univers surdimensionné. Plus de 15 spécimens pouvant atteindre jusqu’à 15 mètres prennent place dans une forêt où fleurs, plantes et insectes sont gigantesques. Un nouvel univers où tout est disproportionné et qui émerveillera les enfants.

La Gare– Station Burgers

Laissez-vous inspirer par les galettes de bœuf AAA, les accompagnements savoureux et 20 options de garnitures pour concevoir le burger de vos rêves. Profitez de l’ambiance feutrée de la toute nouvelle salle à manger climatisée et chauffée pour vous délecter de votre repas en bonne compagnie.

Affogato – Café et Bar laitier

Le nouveau café et bar laitier Affogato est l’endroit tout désigné pour accompagner tous les moments de votre journée au parc. Vous pourrez commencer votre journée avec un délicieux café spécialisé et une des délicieuses viennoiseries cuites sur place. Profitez d’une pause du soleil pour vous rafraîchir avec une grande sélection de gelatos et de limo-thés.

Chez Dino

Votre restaurant préféré a lui aussi été envahi par des Dinosaures. Plusieurs options de repas thématiques sont disponibles pour les explorateurs (petits et grands). Laissez-vous convaincre par la poutine Volcanozor ou le Burger T-Rex pour vous donner le courage d’affronter ces créatures gigantesques

Saveurs Extrêmes

Du 12 au 28 juillet, venez tester vos papilles gustatives avec le festival Saveurs Extrêmes. Passez de l’épicé au suret, finissant par le sucré dans tous ses excès. Des défis gourmands prendront également place pour l’occasion.

Broue et Bouffe

Tous les week-ends de septembre, dégustez une variété de créations culinaires uniques mettant en vedette des produits de saison. Au menu : forfaits dégustation, camions de rue, animation et musique.



Le Festival de la Frayeur et la Fête des Citrouilles

Ces deux événements feront leur retour en octobre, transformant La Ronde sous le thème d’Halloween tout le mois. Dès 17 h, des avertissements signaleront le passage de la Fête des Citrouilles à une soirée d’épouvante. Ce festival est recommandé pour les enfants de 12 ans et plus, les monstres restant à l’extérieur du Pays de Ribambelle.



INFOS | Les billets d’un jour et passeports sont en vente sur https://www.laronde.com. Réservez vos places pour assister à l’International des feux Loto-Québec dans les gradins ! Restez informés des nombreuses offres d’accès disponibles tout au long de la saison. Les détenteurs de passeports reçoivent également des récompenses mensuelles, améliorant encore plus leur expérience sur le site.