ADOBE RESERVA

VINEDOS EMILIANA, DO VALLE DEL RAPPEL (CHILI) 2023

Code SAQ : 15316631 • 13,95$

Une autre super aubaine savoureuse. Un rosé biodynamique à base de syrah, qui m’a charmé. Son nez déjà est agréablement floral. Mais en bouche, la magie opère encore plus. C’est bien fruité et sec, plein de fraîcheur et avec une amertume super intégrée, qui lui donne du relief. Aussi savoureux qu’équilibré, il mérite une étoile d’or dans son cahier. Autant à l’apéro qu’à table, il a de quoi plaire.