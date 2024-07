L’Orage Espace libertin Club Privé

Il y a plusieurs années, à son ouverture en 1996, l’Orage fut le pionnier du monde libertin au Canada. Dès ses premiers moments, l’Orage s’est engagé à aller au-delà de la simple tolérance en favorisant l’acceptation et l’inclusion totale de toutes les diversités, qu’elles soient de genre, d’expression, d’orientation et bien plus encore. En tant que premier club libertin à ouvrir ses portes à l’expression des fétiches, au BDSM et à la communauté LGBT (destinée à devenir le LGBTQIA2+), l’Orage a marqué le début d’une nouvelle ère d’inclusivité et de diversité.

Pour solidifier cet engagement envers l’inclusivité, les portes de l’Orage ne se contentent pas seulement de respecter leur credo de diversité, mais offrent également, sur une base régulière, des journées dédiées à la Diversité. Cette constance dans l’ouverture et l’accueil de toustes démontre que l’Orage n’est pas seulement une étape sur un long chemin de découverte, mais une destination en soi, où il est possible d’atteindre une liberté complète. Chaque visite au club est une invitation à explorer qui nous sommes ainsi qu’à exprimer pleinement qui vous êtes. A vous de décider le bon moment pour consommer ce «mariage plus que parfait»!

Chaque jeudi, l’Orage vous offre fièrement les «Soirées Diversité», une expérience unique où sensualité, plaisir et fantasmes se rencontrent. Leurs espaces coquins sont conçus pour éveiller vos sens dans un cadre intime et sécurisé, idéal pour explorer vos désirs. Ces soirées ne sont pas simplement des événements, mais des célébrations de l’essence même de la liberté et de l’acceptation. Elles incarnent la mission sociale de l’Orage, qui est de créer un environnement où chacun·e peut se sentir valorisé·e et respecté·e dans un contexte de sécurité, de propreté et de discrétion.

L’Orage prône l’ouverture d’esprit et le respect de toustes. En célébrant la diversité, le club encourage chacun à s’exprimer librement, sans jugement. Les soirées reflètent cette philosophie, créant un espace où chaque participant·e se sent à l’aise et valorisé·e. Cette approche, bien plus qu’une simple politique d’entreprise, est le reflet d’un engagement profond envers des valeurs humaines fondamentales et met en lumière notre engagement à être un leader dans la l’illumination de la diversité et de l’inclusivité. Le club est fier de tenir le flambeau de l’acceptation et de l’inclusion, inspirant ainsi non seulement ses membres, mais aussi la communauté libertine dans son ensemble.

«Nous croyons fermement que l’avenir de notre communauté, de notre société, réside dans notre capacité à embrasser la diversité et à créer des espaces où chacun·e se sent libre d’être lui·elle-même» nous fait savoir la direction. Allez donc découvrir par vous-même pourquoi l’Orage est bien plus qu’un club libertin.

«Que vous soyez un·e habitué·e ou un nouveau·ellle venu·e, nous sommes convaincus que vous trouverez une communauté accueillante et une expérience enrichissante. Venez transmuter le rêve où tout le monde se respecte et s’amuse sans jugement en une réalité où les murs étanches du jugement deviennent pratiquement inexistants…» Pour une nuit de plaisirs et de diversités…

INFOS | Les Jeudis Diversité à L’Orage Espace libertin Club privé 7700, 12e Avenue, Montréal (QC) H2A 2Y7 https://www.orage.club