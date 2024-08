Le Canada en 3e place pour son implication en matière de financement LGBTI international

L’Alliance internationale francophone pour l’Égalité et les Diversités Égides en collaboration avec Réseau Dignité Canada et Global Philanthropy Project (GPP), a produit le rapport Droits devant : leadership du Canada en matière de financement LGBTI international, faisant état du financement investi pour la protection des droits LGBTI à travers le monde. Les trois partenaires organisait un colloque, le 7 août, en collaboration avec Fierté Montréal dans le cadre de son festival, afin de présenter les résultats complets du rapport.

Des financements de qualité, inclusifs et durables sont essentiels pour le travail mené par les communautés LGBTI pour la défense des droits humains fondamentaux pour tou·tes. Un travail mené courageusement malgré de nombreux défis, parmi lesquels les attaques incessantes des forces « anti-genre », anti-droits et anti-démocratie.

Les gouvernements donateurs ont un rôle clé à jouer dans le soutien de ces efforts. Il existe des

signes encourageants : le Rapport sur les ressources mondiales 2021–2022 récemment publié fait

état d’un montant sans précédent de 174,8 millions USD (220 millions CAD) de financements par les gouvernements donateurs et les agences multilatérales. Cependant, ces financements ne représentent qu’une partie des ressources mondiales, à savoir 19 % du total des financements LGBTI octroyés au cours de cette période, c’est-à-dire seulement 4 cents par 100 dollars d’aide publique au développement.

Dans ce paysage mondial des financements LGBTI, le Canada se classe en troisième position des gouvernements donateurs, avec 23 millions USD (29 millions CAD) octroyés en 2021–2022, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2019–2020. Ces financements ont été octroyés sous forme de 91 subventions. Cette augmentation témoigne particulièrement de l’impact du Programme d’aide internationale (PAI) 2ELGBTQI+, lancé par le Canada en 2019, avec un engagement initial de 30 millions CAD.

Le Rapport sur les ressources mondiales 2021–2022 a identifié des financements canadiens dans 47 pays, dont sept pays francophones. Dans neuf pays, le Canada a été à l’origine de la totalité des financements par un gouvernement donateur. La grande majorité (95 %) des financements octroyés par le Canada était centrée sur des populations LGBQ générales et seules quelques subventions concernaient des groupes spécifiques au sein des communautés LGBTI. Par rapport à 2019–2020, le Canada a financé davantage d’organisations centrées sur les enjeux LGBTI, bien que 79 % de ses financements soient allés à des organisations non-LGBTI en 2021–2022. Le Canada a par ailleurs diversifié les stratégies et les enjeux soutenus par ses financements.

Sur la base de cette analyse et du contexte actuel dans lequel les mouvements LGBTI opèrent, Dignity Network Canada, Égides et le Global Philanthropy Project (GPP) formulent dans leur rapport des recommandations spécifiques à l’intention d’Affaires mondiales Canada, afin de renforcer l’engagement du Canada en faveur des droits LGBTI et sa position dans le paysage mondial des financements LGBTI.

«Nous pouvons être fier.ères des résultats de ce rapport. Le Canada a su en quelques années répondre présent face aux défis grandissants auxquels sont confrontées nos communautés à travers le monde» déclare Michaël Arnaud, directeur exécutif d’Égides – Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités. «Mais cela ne doit pas nous faire oublier l’immensité du travail qui reste à accomplir. Nous aurons besoin de toutes les ressources possibles pour assurer collectivement de faire progresser le respect des droits des personnes LGBTI.»

« Dans un contexte d’attaques coordonnées contre les droits humains des personnes LGBTI, le soutien des gouvernements est vital pour nos mouvements» considère Matthew Hart, directeur exécutif, Global Philanthropy Project (GPP). «Le Canada s’est imposé comme un donateur clé avec son Programme d’aide internationale pour les personnes LGBTI – cet engagement doit être renouvelé et étendu pour faire face aux défis qui attendent nos communautés dans les prochaines années. »

« En tant que réseau qui réunit des organisations canadiennes impliquées dans la promotion des droits humains pour nos communautés LGBTI au niveau international, nous sommes très heureux.euses de voir les données de ce rappor» rapelle Doug Kerr, directeur exécutif, Réseau Dignité Canada. «Le Canada a un rôle clé à jouer dans la lutte pour les droits humains et nous devons continuer à inclure les communautés LGBTI dans l’aide internationale. »

Recommandations

Les recommandations présentées par Réseau Dignité Canada, Égides et le Global Philanthropy Project (GPP) dans le rapport visent à soutenir le Canada afin de renforcer son engagement en faveur, à la fois, d’une augmentation des financements LGBTI internationaux, et de financements plus inclusifs et adaptés à la réalité documentée des mouvements LGBTI.

Le renouvellement de l’engagement en faveur du financement du programme d’aide internationale (PAI) 2ELGBTQI+ pour la deuxième phase est un premier pas essentiel et les 3 organismes accueillent favorablement les signes qui pointent dans cette direction. Le PAI proprement dit, avec ses différents volets, offre diverses voies par lesquelles le financement canadien peut être renforcé et affiné : depuis l’investissement dans le développement de mécanismes régionaux de financement LGBTI jusqu’au renforcement du dialogue avec la société civile canadienne sur les investissements mondiaux, en passant par le soutien des efforts internationaux.

Toutefois, ce renouvellement de l’engagement ne peut pas être limité au seul PAI. Le soutien des mouvements LGBTI n’est pas un enjeu de niche et doit donc être abordé dans le cadre d’une stratégie vaste, en liant la protection et la promotion des droits LGBTI à des priorités générales de la coopération internationale du Canada, au niveau à la fois du siège et des ambassades.

Il existe des opportunités d’entreprendre ces changements au cours des prochains mois et de montrer l’engagement du Canada en faveur des droits LGBTI dans le monde.

Les 11 et 12 novembre 2024, le Sommet du Financement LGBTI International rassemblera deux cents des principaux subventionnaires du monde entier, qui se sont engagés en faveur de l’égalité et du développement inclusif pour les communautés LGBTI. Le leadership des gouvernements donateurs, en particulier, sera essentiel afin de garantir que la réponse collective correspond effectivement au niveau d’urgence et garantit l’avancement des droits LGBTI. Ce sommet offrira une opportunité de choix au Canada de réaffirmer son rôle en tant que subventionnaire mondial progressiste.