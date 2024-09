Les lauréates du Prix Françoise-Gratton 2024

Le jury a choisi de remettre le Prix Françoise-Graton 2024 aux artistes Josianne Dulong-Savignac, Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau, pour le texte et l’idéation du spectacle Explosion, une production de Pleurer Dans’ Douche, mise en scène par Josianne Dulong-Savignac, et codiffusée avec éclat (et fracas !) à la Salle Fred-Barry du TDP, au printemps 2024.

Le Prix Françoise-Graton 2024 récompense un·e ou plusieurs artistes dont l’œuvre ou la performance allie avec audace les notions d’art, de théâtre et d’éducation. Tou·te·s les artistes d’un spectacle présenté à la Salle Denise-Pelletier ou à la Salle Fred-Barry sont admissibles à recevoir ce prix créé par le Théâtre Denise-Pelletier en hommage à sa cofondatrice.

«Le jury désire souligner l’astucieuse liberté avec laquelle les artistes ont endossé leur propos, aussi frontal que paradoxal, aussi actuel qu’incarné. Dans leur théâtre-garage où le patriarcat en prend plein la gueule, leur escouade féministe a aussi pour armes un humour redoutable, qui tend la main et ouvre les bras, et une intelligence du discours qui évite les écueils du manichéisme. Au fil d’arrivée, avec leurs casques de défricheur·euse·s et leur goût du chaos organisé, elles construisent plus qu’elles n’explosent.»

Geneviève Labelle est une créateur·ice féministe qui entretient un fort engouement pour la performance et le théâtre documentaire. Partageant la direction artistique de la compagnie de théâtre Pleurer Dans’ Douche aux côtés de Mélodie Noël Rousseau, Geneviève cocrée plusieurs œuvres dans lesquelles iel tient les rôles d’auteur·rice, de metteur·e en scène et d’interprète dont Rock Bière : Le documentaire (2021), Ciseaux (2022), Explosion (2024) et Moi, Jeanne (2024) qui ouvre la saison 24-25 à Espace Go. On a pu voir la pièce Ciseaux voyager à Montréal, Rouyn, Québec, Bruxelles et Caraquet, en plus d’être publiée aux éditions Remue-Ménage. Comme interprète, on peut également voir Geneviève dans Sportriarcat, Bébés Fontaines, That Choreographs us et la Foirée montréalaise ; des spectacles qui font appel à son approche performative. On peut aussi voir régulièrement Geneviève dans la peau de RV Métal, son alter ego Drag King : ce personnage a notamment coanimé le prestigieux spectacle Majestix lors de Fierté Montréal devant une foule de 15 000 personnes. Entrepreneur·e et artiste aux multiples facettes, Geneviève Labelle cherche à susciter des réflexions et mettre de l’avant les enjeux queers, dans des œuvres parfois brutes, parfois ludiques, mais toujours percutantes et pertinentes.

Comédienne, metteuse en scène, autrice et drag king (Rock Bière), Mélodie Noël Rousseau cofonde en 2016, la compagnie de théâtre Pleurer Dans’ Douche avec Geneviève Labelle. On doit au duo Rock Bière : Le documentaire (2021), Ciseaux (2022) et Explosion (2024), créations dans lesquelles Geneviève et Mélodie sont également interprètes. Mélodie cosigne la mise en scène de Moi, Jeanne, un texte de Charlie Josephine dans une traduction de Sarah Berthiaume (à Espace Go en septembre 2024) et RIRE 2 du NTE (2025) ainsi que la mise en scène de Partition pour corps ouvert de Coralie Sabourin-Lemieux (2025). Sur scène, Mélodie aime transformer son corps et tester ses limites, ce qu’elle exerce entre autres sous les traits de son alter égo masculin Rock Bière ou dans That Choreographs us (2016) et Ta vie danse floue (2018). Ayant la démocratisation de l’art au cœur de sa recherche artistique, dans sa pratique, l’inépuisable créatrice et entrepreneure désire bâtir des lieux de rencontres ; des incubateurs artistiques. C’est sous cette vision qu’elle cofonde le café-théâtre Reine Garçon (2016), ainsi que le Festival Mots de la Rive (2019). Mélodie aime créer des ponts entre les artistes de divers horizons et générations, à travers une pratique qui se veut la plus inclusive et accessible possible.

La pratique artistique de Josianne Dulong-Savignac est imprégnée des thèmes de la mémoire matérielle et immatérielle, de l’histoire, de la curiosité et de la générosité. Elle s’intéresse aux pratiques actuelles interdisciplinaires ainsi qu’aux esthétiques relationnelles ou participatives. Elle accompagne tant les écritures des mots et des images, que les écritures de plateau. Investie dans le dialogue et la recherche, elle s’enthousiasme des processus artistiques décomplexés, collectifs, féministes, documentaires, marionnettiques, croisant les genres, arts, sciences et technologies.

Le Prix Françoise-Graton 2024 a été remis le vendredi soir 6 septembre, au cours d’une fête de la rentrée au Théâtre Denise-Pelletier, précédant une représentation de la pièce Michelin, à la Salle Fred-Barry.

Les lauréat·e·s se partagent une bourse de 3 000 $.

Le jury de la saison 2023-2024 était composé de : Catherine Allard, comédienne et lauréate 2019 du Prix Françoise-Graton ; Anna Beaupré Moulounda, comédienne et autrice ; Luc Prairie, concepteur d’éclairages ; Anne Trudel, comédienne et créatrice ; et Isabelle Vincent, comédienne et autrice.

Actrice québécoise, Françoise Graton (1930-2014) a fondé, en 1964, avec son compagnon de vie Gilles Pelletier et l’ami comédien Georges Groulx, la Nouvelle Compagnie théâtrale (NCT), qui allait devenir plus tard le Théâtre Denise-Pelletier. Au cours de sa vie, elle a guidé des générations de spectateurs et inspiré plusieurs vocations théâtrales. Son legs spirituel est une compagnie devenue aujourd’hui une institution culturelle d’importance au Québec qui célébrait ses 60 ans en 2024.

Les récipiendaires des éditions précédentes sont Félix Emmanuel en 2023, Romane de Courville Nicol-Harvey et Julie-Anne Ranger-Beauregard en 2022, Odile Gamache en 2020, Catherine Allard en 2019, Marc Beaupré et Stéfan Boucher en 2018.