Personnalités honorées par le Quartier des spectacles

Pour une deuxième année, le Partenariat du Quartier des spectacles rend hommage aux artistes, artisans et professionnels dont le parcours est fortement lié au Quartier, avec son prix reconnaissance. Nous rendons hommage à trois types d’acteurs remarquables du Quartier des spectacles : des artistes, des travailleurs culturels et des personnalités historiques.

Sylvain Émard, Yannick Nézet-Séguin, Madeleine Careau, Jean-Claude Chabot, Pierre Des Marais, Ludmilla Chiriaeff et Jean Duceppe seront célébrés à travers une vidéoprojection originale. L’œuvre Mouvements d’audace : sept portraits hommage réalisée par l’artiste numérique montréalais Bar Rubinstein sera projetée chaque jour sur la façade de l’Édifice WILDER | Espace danse, dès la tombée de la nuit, du 26 septembre au 6 novembre 2024.

Pour le prix 2024, le public découvrira les personnalités qui ont façonné le Quartier ou dont leur contribution a changé ou continue de marquer l’activité artistique au Quartier des spectacles. Un jury a sélectionné les récipiendaires du prix sous trois catégories : artistes, professionnels du milieu de la culture et personnalités historiques.

Catégorie artistes :

Sylvain Émard, chorégraphe, codirecteur général et artistique – Sylvain Émard Danse

Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef principal – Orchestre Métropolitain.

Catégorie professionnels du milieu de la culture :

Madeleine Careau, cheffe de la direction (2000-2024) – Orchestre Symphonique de Montréal

Jean-Claude Chabot, vice-président France Film – Espace St Denis

Pierre Des Marais, directeur artistique et général – Danse Danse

Catégorie personnalités historiques :

Ludmilla Chiriaeff, chorégraphe, danseuse, fondatrice et directrice artistique – Les grands ballets canadiens

Jean Duceppe, comédien, fondateur Théâtre Duceppe

UNE RECONNAISSANCE PAR OU POUR LES ACTEURS DU QUARTIER DES SPECTACLES

Suite à une réflexion sur la question de la mémoire et de la reconnaissance, le Partenariat du Quartier des spectacles a mis en place son prix reconnaissance en 2023. Ce dernier, sous la forme d’une vidéoprojection, pratique artistique signature du Quartier des spectacles, rend hommage à une ou des personnalités importantes pour le Quartier. Une fois par an, un appel de candidatures est lancé auprès des partenaires du Quartier des spectacles et un jury composé de personnalités du milieu culturel, sélectionne les récipiendaires à travers diverses catégories. La première édition a réuni 25 personnalités remarquables pour souligner les 20 ans du Quartier des spectacles.

INFORMATIONS

Mouvements d’audace : sept portraits hommage

Du 26 septembre au 6 novembre 2024

Tous les jours dès la tombée de la nuit

Façade de l’Édifice WILDER | Espace danse, Quartier des spectacles

Accès gratuit

CRÉDITS

Une création de Bar Rubinstein

Une production du Partenariat du Quartier des spectacles

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT

Cœur culturel de Montréal, il offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et accueille un grand nombre de festivals et d’événements. Le Quartier propose des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d’avant-garde comme le design d’éclairage, la création d’environnements immersifs et d’espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l’animation du Quartier des spectacles par la programmation d’activités culturelles, à la gestion et à l’animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

Quartierdesspectacles.com