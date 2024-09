LaManifRécyclée transforme la transphobie en amour

Quand les artistes ont vu les affiches de la One Million March For Children à Montréal, quelques-uns ont eu envie de les déchirer. Au lieu de cela, ils les ont couverts de messages rassembleurs.



Après ce rassemblement contre l’éducation à la diversité de genre dans les écoles, qui s’est tenu le 20 septembre 2023, des concepteurs-rédacteurs de l’agence de publicité Cossette ont récupérées des affiches. Elles ont ensuite été expédiées à une dizaine d’illustrateurs et muralistes montréalais, qui avaient pour défi de les transformer avec des messages célébrant la diversité de genre. Ces affiches repensées ont brièvement été exposés à la Galerie Hugues Charbonneau (Belgo) à Montréal pendant la Fierté, dans l’exposition #LaManifRecyclée, avant d’être vendues aux enchères en ligne – au profit de l’organisme Aide aux Trans du Québec.

« Quand j’ai vu tout ce monde en colère se rassembler et répandre autant de toxicité à l’égard de certaines communautés, ça m’a choqué. Mais ce choc m’a aussi poussé à agir », a remarqué Souléman Diallo, concepteur-rédacteur chez Cossette et initiateur du projet. « J’espère que nos créations apaiseront les gens et démontreront que personne n’est seul. Il y a des allié·e·s à leurs côtés. »

L’illustrateur franco-montréalais Théo Le Roux a été immédiatement interpellé par le projet. Dans ses mains, une affiche contre le drapeau arc-en-ciel («Le Canada a un seul drapeau») a été transformé en mural miniature arborant le slogan «Canada is queer as fuck.»

«Ça correspond avec la raison pour laquelle je suis artiste – pour participer à la défense des droits et créer des espaces accueillants, pour transformer des espaces et envoyer un message d’amour», relate l’artiste.

Des messages d’amour et d’affirmation étaient partout sur les murs lors du vernissage, le 22 aout dernier. «Leave our kids alone» [Laissez nos enfants tranquilles] était devenu «Let our kids bloom» [Laissez nos enfants fleurir] ou, sur une autre affiche entourée de toutous, «Nous ne serons pas tranquilles tant que chaque enfant ne sera pas visible.»

Pour la directrice exécutive de l’ATQ, Victoria Legault, la démarche de Cossette et des artistes envoie «un message super fort» et représente un geste de soutien courageux de la part d’une entreprise privée.

Chris Bergeron est vice-présidente et conseillère spéciale en matière de diversité, tendances et culture chez Cossette. Elle est aussi membre de la communauté trans et l’autrice de trois romans. Pour elle, ces affiches revisitées démontrent que «même face à l’adversité, on a le pouvoir de réécrire les narratifs toxiques et de favoriser l’empathie et la compréhension.»

Cependant, elle souligne aussi l’importance de tenter d’ouvrir un dialogue entre ceux qui veulent que les enfants soient familiarisés avec la diversité de genre à l’école et ceux qui sont fermées à l’idée. « Qu’est-ce qui arrive après les manifestations? On ne peut pas toujours continuer à parler par affiches interposées. »

Toutes les affiches ont trouvé preneur dans les jours suivant le vernissage. Victoria Legault a indiqué que les fonds recueillis vont contribuer aux efforts de l’ATQ à fournir du soutien psychologique individualisé aux personnes trans et non binaires.

INFOS | https://www.aideauxtrans.com