Full Musique d’ici

PRESSION DES POIRES NE LAISSERA PERSONNE INDIFFÉRENT

Passion Poire arrive en force avec son tout premier effort sur disque, un opus audacieux, assumé et fruité intitulé Pression des poires qui voit le jour chez Rosemarie Records ! Entouré de Gary Derussy à la réalisation, de Léa Jarry à la réalisation vocale, de San James à titre de co-autrice sur plusieurs morceaux et de Naomi en duo sur le titre Solo, Passion Poire signe la musique de toutes les pièces !

« Pour moi, Pression des poires, c’est le résumé de mes 24 dernières années sur Terre », explique Passion Poire. « C’est beaucoup de recherche et d’introspection, mais surtout d’acceptation. J’ai souvent souhaité changer le passé, mais cet album est la preuve que non seulement j’accepte celui-ci, mais [que] je l’accueille les bras ouverts pour m’ouvrir au futur. Cet album, c’est autant des hauts que des bas, une réflexion sur ma vie jusqu’ici, une capsule temporelle, un amalgame de tout ce que je suis et de tout ce que j’ai envie d’être et c’est beau. »

Pression des poires est une collection de 11 tubes incendiaires tantôt pop, tantôt rap, tantôt R&B, qui enflammeront les planchers de danse à coup sûr. Ce métissage de genres représente les rencontres faites autant dans le parcours musical de l’artiste que dans son cheminement professionnel et reflète la pluralité de ses influences musicales, dont Vitaa, Lizzo, Aya Nakamura et Céline Dion. Sur cet album, Passion Poire aborde plusieurs thèmes qui lui tiennent fortement à cœur comme les réseaux sociaux, l’amour, le déni et iel-même !

https://passionpoire.bandcamp.com

Début d’un nouveau cycle musical pour Sarahmée

L’album Pleure pas ma fille, sinon maman va pleurer marque le début d’un nouveau cycle musical pour Sarahmée. Les pièces de ce nouvel opus réalisé par ses acolytes habituels, soit Tom Lapointe et Diego Montenegro, seront présentées pour la première fois sur scène lors de la rentrée montréalaise de l’artiste le 14 novembre prochain.

C’est une aventure chronologique que Sarahmée invite à vivre en écoutant l’album du début à la fin. Véritable réflexion personnelle, cette œuvre, qui souligne l’importance des liens familiaux et culturels, est le fruit d’une vision précise où chaque élément, des arrangements musicaux à l’esthétique visuelle, a été pensé avec soin. L’album s’ouvre sur un hommage familial et à son frère Karim, posant ainsi les fondations d’une trame narrative profondément émotionnelle.

Notons la chanson La vie d’avant avec Rymz, qui est une réflexion que Sarahmée porte sur sa relation à distance. Elle constate qu’elle ne regrette pas son passé amoureux, même s’il a été tumultueux. Quand elle a enfin trouvé la bonne personne, cette dernière était loin. Ce morceau exprime l’ennui de l’absence et le désir d’être ensemble. L’artiste chante « dama la nopp », qui signifie « je t’aime » en wolof, soulignant ce besoin simple d’être proches et complices malgré la distance qui nous sépare.

Inspirée de faits réels, C’est pas toi, c’est moi explore les expériences amoureuses de Sarahmée, marquées par des moments d’incertitude sur ce qu’elle voulait. « J’ai souvent blessé des femmes que j’aimais, pensant agir au mieux. En me regardant dans le miroir, j’ai fait un constat honnête sur mon rôle de partenaire. Le dernier couplet raconte une relation toxique qui m’a ouvert les yeux sur ce que je ne voulais plus », raconte Sarahmée. « La chanson montre que la toxicité peut venir de différentes perspectives, et j’apprécie son côté brut et sincère. »

Rappelons que Sarahmée sera à l’animation du Premier Gala de l’ADISQ le 30 octobre prochain.

http://www.sarahmee.com