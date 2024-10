Maison du Père, le Vivre Ensemble est possible!

Depuis quelques mois, les personnes en situation d’itinérance ont très mauvaise presse : agressions, comportements obscènes, dangerosité en raison de leur consommation… La Maison du Père, a accueilli au cours de la dernière année 1780 hommes différents, et ce n’est pas le profil que l’équipe de la Maison du Père a observé. La réalité est que nous sommes de plus en plus en présence de personnes qui se retrouvent à la rue, pour une première fois, à un âge avancé.

Plusieurs d’entre eux ne bénéficient pas d’un fonds de pension de leur employeur. Ils frappent un mur financier à la retraite, car leur revenu ne suit pas la hausse du coût de la vie. D’autres sont confrontés à la maladie, une perte d’emploi, une séparation et voient fondre leur économie de toute une vie.

Il faut donc éviter de voir les personnes itinérantes comme un bloc homogène. Le visage de

l’itinérance a énormément changé au cours des dernières années. La population vieillit, celle de l’itinérance aussi. Les toxicomanes sont plus voyants, plus dérangeants, mais ne représentent qu’une minorité.

La Maison Wolfe et le Pavillon Robert Lemaire de la Maison du Père sont de beaux exemples qu’un vivre ensemble est possible. Ces immeubles sont occupés par 111 hommes de 50 ans et plus, ayant vécu une situation d’itinérance, et qui se sont intégrées dans leur quartier, en parfaite harmonie avec la communauté du Village.

Le continuum de services de la Maison du Père compte également une Résidence pour aînés (RPA) adaptée aux besoins particuliers des 87 aînés qui y résident de façon permanente. La liste d’attente de ce service ne cesse de s’allonger.

La majorité de ces personnes n’auraient jamais cru se retrouver un jour à la rue. Personne n’est à l’abri. Merci d’avoir un regard bienveillant envers eux lorsque vous les croiserez…

INFOS | POUR AIDER OU FAIRE UN DON : https://www.maisondupere.org/agir

Fondation / Maison du Père, 550, boulevard René-Lévesque Est, Mtl, Québec H2L 2L3.

Grand Montréal 514 845-0168. Extérieur du Grand Montréal1 844 969-0168