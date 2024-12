La série japonaise The Boyfriend est renouvelée

La première téléréalité japonaise de rencontres entre hommes à mettre en scène des hommes gays ou bisexuels a été l’un des programmes les plus visionnée de la plateforme au Japon et ce durant 6 semaines et c’est retrouvé dans le Top 10 de plus de 45 pays, dont le Canada

Les petits ruisseaux font les grandes rivières dirait-on. En juillet dernier, Netflix lançait la première série de rencontres au Japon centré sur des jeunes hommes gais. Durant les six semaines qui ont suivi, The Boyfriend, c’est le nom de cette téléréalité doudou, a conquis le public et s’est maintenue dans le top 10 des programmes les plus vus de la plateforme atteignant parfois la 2e place.

Rien d’étonnant, donc, à ce que Netflix renouvelle le programme pour une saison 2, avec de nouveaux candidats. À ceci près qu’au pays du soleil levant, une telle visibilité pour les amours queers est quasi inédite dans l’espace public. La loi japonaise ne reconnaît toujours pas les mariages de personnes de même sexe à l’échelle du pays.

Mais, peut-être que The Boyfriend a fait quelques ricochets dans l’eau… Le vendredi 13 décembre, la Haute Cour de Fukuoka, un tribunal de grande instance départemental, a jugé anticonstitutionnelle l’interdiction pour des personnes de même sexe de se marier. Trois couples avaient en effet intenté un procès à l’État en ce sens, et ils ont eu gain de cause par le biais de cette reconnaissance inédite. Et, en octobre dernier, la Haute Cour de Tokyo en venait à la même conclusion. Une bataille gagnée, bien que symbolique, c’est aussi une avancée pour les droits des personnes LGBTQIA+ au Japon.

Dai Ota, producteur chez Netflix au Japon, a exprimé sa joie face à l’accueil chaleureux qu’a reçu la première saison, soulignant que les histoires et amitiés des participants avaient su toucher le cœur des téléspectateurs à l’échelle mondiale. Ota a assuré que la seconde saison mettra en avant encore plus d’histoires de compassion et d’évolution personnelle.

« The Boyfriend » rassemble neuf hommes japonais et d’Asie de l’Est, qui s’identifient comme gais ou bisexuels, vivant ensemble dans un cadre luxueux baptisé « Green Room ». Contrairement à d’autres émissions de télé-réalité, il n’existe aucune élimination ni compétition. Le but principal est d’encourager l’amitié et, possiblement, l’amour. Chaque épisode privilégie une interaction simple, permettant à la camaraderie et à l’amour de s’épanouir à travers les activités d’un camion installé en bord de mer et d’où on sert le café.

Les téléspectateurs peuvent suivre les échanges et les activités des participants tout en profitant des commentaires apportés par une table ronde animée par la célèbre actrice japonaise Megumi. Ce mélange d’authenticité et d’humour a séduit un large public, contribuant ainsi au succès grandissant de l’émission.

Il a également mentionné que la saison 2 présentera de nouveaux participants dans un cadre de tournage renouvelé, tout en continuant à approfondir la dynamique émotionnelle des relations mises en avant. La saison deux de « The Boyfriend » est attendue sur Netflix au début de l’année 2025, et les fans à travers le monde se réjouissent de découvrir les nouvelles histoires qui émergeront dans cette série unique.