Romance gaie et monstre de Frankenstein… : quelques projets passionnants de Jacob Elordi

En 2025, Jacob Elordi sera à l’affiche de plusieurs projets de grande envergure. Du côté du petit écran, le comédien sera dès le mois d’avril la tête d’affiche de la série The Narrow Road to the Deep North. Cette production dramatique est inspirée du roman de Richard Flanagan (La Route étroite vers le Nord lointain), et se situe en Asie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Produite par Prime Video, la série mettra en scène Jacob Elordi dans la peau d’un chirurgien faisant face aux dégâts des camps de prisonniers.

Dans Saltburn (2023)

Dans un autre registre, Jacob Elordi détient le rôle principal du prochain film de Daniel Minahan, baptisé On Swift Horses. Un récit d’amour homosexuel sur fond de drame, alors que le charismatique Julius (Jacob Elordi) fait la rencontre d’un collègue de travail (Diego Calva) avec lequel il entame une relation amoureuse à l’abri des regards, au milieu des années 1950. Daisy Edgar-Jones (Twisters) et Will Poulter (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3) figurent également au casting de On Swift Horses, prévu pour le 30 avril 2025.

Jacob Elordi tournera également avec d’autres grands noms de l’industrie, dont le réalisateur américano-mexicain Guillermo del Toro. Le comédien est attendu au tournant dans un rôle exigeant : celui du monstre de Frankenstein. Adapté du roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, le film produit par Netflix montrera le comédien dans la peau d’une effrayante créature. Un vrai rôle de composition face à Oscar Isaac et Mia Goth en Victor et Elizabeth Frankenstein.

Frankenstein (2025) de Guillermo del Toro

Si ces films nous donnent déjà (très) envie, ils ne sont pas les seuls à s’inscrire dans la filmographie du comédien. Parmi les autres projets à venir, on compte notamment une nouvelle adaptation du roman Les Hauts de Hurlevent, où il renouera avec Emerald Fennell et Margot Robbie. Après cette histoire d’amour et de vengeance, Jacob Elordi jouera dans le prochain film de Ridley Scott, The Dog Stars, un film post-apocalyptique avec Margaret Qualley et Josh Brolin. Une filmographie qui fait déjà rêver pour le comédien âgé de seulement 27 ans…

INFOS | On Swift Horses de Daniel Minahan, au cinéma en avril 2025.