Le côté sombre de Daniel French

L’auteur Daniel French nous revient, en 2025, avec un tout nouveau bouquin. Cette fois-ci, ce n’est pas un roman, mais plutôt un recueil de poèmes au titre choc : Suicidez-moi ! Ce recueil comporte 18 poèmes et 9 textes, soit 27 écrits en tout. Il s’agit en quelque sorte d’un hommage au poète Émile Nelligan (1879-1941) et certains textes sont inspirés carrément de ce poète qui est, en fait, son arrière-cousin du côté maternel… Oui, oui, il est réellement parent avec ce défunt poète ! La poétesse Pascale Cormier signe la préface du livre de French.

« C’est inspiré de ma vie, de ce que j’ai vécu depuis les dernières années », souligne-t-il. Daniel French a fouillé dans ses cahiers pour retrouver plusieurs textes rédigés depuis quelques années, y compris durant la pandémie de COVID-19 (en 2020-2021).

Mais ce titre, Suicidez-moi, n’est-il pas violent, voire brutal ? « Oui, mais ce n’est pas un livre de comptines de Passe-Partout, ça parle de maladie et de la mort de mon père, de la perte de mon emploi, de ma rupture avec Guillaume, avec qui j’ai été en couple pendant 12 ans, puis de mon déménagement. Il y a eu aussi une autre rupture avec un nouvel amant, un pervers narcissique néfaste, mes difficultés au travail, mes dépressions…

Et, non, je ne voulais pas me suicider, mais c’est un recueil sombre. J’ai eu des moments très difficiles dans ma vie depuis quelques années et ce livre reflète cet état-là », explique Daniel French.

« Mon livre va représenter mes moments ténébreux en général, poursuit-il. Il y a un texte qui est plus lumineux, soit “La prisonnière”, [racontant] l’histoire d’un homme qui sent qu’il y a une femme en lui qui veut sortir. Finalement, la femme sort, l’homme devient une femme et vit le bonheur et l’épanouissement !» On retrouve des poèmes sur sa mère, sur son père, sur des amis qui l’ont inspiré, également. « Mais il ne faut pas s’attendre à un livre rempli d’amour et de bonheur, parce que ce n’est pas ça du tout ! »

Il y a aussi un poème sur le Village et ses problématiques, qui porte le titre de « La chute d’un Village ». Pourquoi ce quartier particulièrement ? « Le Village se dégrade à vue d’œil, l’insécurité, la drogue, les gangs de rue, etc., poursuit-il. J’ai peur de marcher sur Sainte-Catherine maintenant, surtout la nuit, mais aussi durant le jour pour me rendre au travail. C’est horrible et on ne semble pas pouvoir trouver des solutions… »

Précédemment, Daniel French avait publié L’eau des nuages (2014), Entre le rose & le noir (2015), Melting Blue Delicious (2016), Que Dieu te protège (2017) et Les vies d’ange (2018, au Québec) ou Ange de ville (en France, 2019).

Le roman L’eau des nuages a été adapté au théâtre par Marc-André Casavant et présenté au Festival Fringe de Montréal, c’était en 2017. En 2023, Luc Arsenault a adapté au théâtre le bouquin Ange de ville, qui suit la belle histoire d’un ange accompagnateur de personnes malades et sur le point de mourir. Une sorte de réflexion sur la mort.

French travaille en ce moment à l’écriture d’une pièce de théâtre qui s’appellera tout simplement Les ex. « Il s’agit de l’enterrement d’un gars et tous ses ex se retrouvent là. Ils se rendent compte qu’ils n’ont rien en commun, mais qu’ils se sont tous fait mentir par le défunt en question ! C’est drôle et c’est fort à la fois de vérité. J’en suis au premier jet en ce moment. Mais je suis inspiré par les relations que j’ai eues avec certains amants », dit-il.

« Dans mes crises d’anxiété, je suis devenu membre des Phœnix de Montréal [un club de fétichisme et de cuir]. Ils m’ont fait beaucoup de bien même, ils ont été très accueillants et très gentils. Ils m’ont accepté comme je suis. Je me suis fait des amis. J’ai toujours trouvé que le cuir, que les gars en cuir, c’est très sexy », dit Daniel French. La page couverture du livre n’a pas été décidée, mais elle sera sûrement une photo d’Andréa Robert Lezak (AKA Andrew Grey), qui est aussi un des photographes de Fugues et de la SDC du Village

INFOS | Ce bouquin sera publié sur Interligne et sera disponible sur lulu.com

L’ACTEUR

Il parlait d’amour comme on peint un décor,

Chaque mot, une flamme, un frisson, une ivresse,

Beau comme l’aube, d’une grâce qui mord,

Son regard jouait la douceur, la promesse.

Au lever du rideau, tout n’était que velours,

Un prince parfait aux gestes millimétrés,

Mais sous le masque des premiers beaux jours,

Se glissait l’ombre que je n’ai su deviner.

Puis vint la brisure, lente et insidieuse,

Son verbe un poison, ses silences des chaînes,

Et moi, captif d’une scène trompeuse,

Applaudissant l’éclat de ma peine.

Car devant les autres, il brillait, souverain,

L’amant rêvé, l’homme sans faille,

Tandis qu’en coulisses, d’un rire assassin,

Il jouait la cruauté, creusait l’entaille.

Mais aujourd’hui, son rôle se brise enfin,

Son masque tombe, épars sur le parquet,

Et moi, survivant de ce doux chagrin,

Je quitte la salle, libre de ses secrets.