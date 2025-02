Mettre en lumière les femmes en affaires du Village !

Dans un quartier dynamique et en constante évolution comme le Village, la Société de développement commercial (SDC) du Village, représentant quelque 255 membres, se distingue par sa diversité. Composée d’hommes, de femmes, de personnes non binaires, ainsi que de membres des communautés 2SLGBTQIA+ et leurs allié·e·s, la SDC met un point d’honneur à valoriser tous ses membres, et notamment les femmes entrepreneures qui, jour après jour, insufflent une énergie nouvelle et contribuent à la vitalité du Village.

À l’occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, la SDC du Village a voulu mettre en lumière ces femmes qui transforment le paysage du Village et qui veillent à offrir un accueil chaleureux et inclusif à toutes les clientèles dans leurs établissements. Parmi ces femmes entrepreneures, on pense à la Boutique Osez et à plusieurs restaurants emblématiques du secteur, où l’énergie et la passion sont palpables. Ces femmes audacieuses, visionnaires et solidaires rêvent d’un Village encore plus fier, animé par un esprit communautaire fort, où les commerçant·e·s s’entraident et collaborent pour faire rayonner le quartier.

Le vendredi 7 février, lors d’une table ronde, nous avons échangé avec Lee-Anne Millaire Lafleur, copropriétaire du restaurant Palme, avec le chef Ralph Alerte. Ouvert en 2017, le Palme propose une cuisine caribéenne revisitée qui fait honneur à la diversité des saveurs. Nous avons aussi eu le plaisir de discuter avec Catherine St-Cyr, copropriétaire du bistro végane Tendresse, et Sylvie Fontaine, propriétaire de la Piazzetta du Village, un lieu symbolique qui fait partie du quartier depuis 1996. Bien entendu, Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC, était présente, rayonnante de vitalité.

Photo : MINORA PHOTOGRAPHIE

Un Village en effervescence et en constante évolution

Le Village a toujours été un lieu d’effervescence et de rencontres, et aujourd’hui encore, de nombreuses femmes fréquentent ce quartier, que ce soit en tant qu’entrepreneures ou clientes. Sylvie Fontaine, par exemple, souligne que les femmes les plus discrètes, comme les lesbiennes, ne sont pas toujours visibles, mais leur présence est forte. « C’est une belle initiative de parler des femmes du Village », déclare-t-elle. Lee-Anne Millaire Lafleur, elle, témoigne de l’accueil chaleureux et de l’atmosphère sécuritaire qu’elles ressentent dans ses établissements, un aspect que les femmes apprécient particulièrement.



Le Village a connu des transformations et, même si la fréquentation des femmes était autrefois plus visible, des initiatives récentes montrent qu’il est possible de raviver cet esprit festif et convivial. Catherine St-Cyr, quant à elle, note que bien que les événements pour les femmes soient nombreux, il manque parfois un lieu où elles se sentent pleinement à l’aise. Elle propose même de nouvelles idées, comme des soirées spéciales pour femmes dans certains bars, afin de renforcer l’esprit communautaire et festif du Village.

L’engagement des femmes dans l’essor du Village

Pourquoi investir dans le Village ? Pour ces entrepreneures, l’opportunité d’affaires est

indéniable. Sylvie Fontaine évoque l’attrait du quartier, particulièrement l’été avec la

piétonnisation et l’animation de rue. Catherine St-Cyr et Lee-Anne Millaire Lafleur partagent un engagement fort pour la transformation du quartier, qu’il s’agisse de promouvoir des valeurs comme le véganisme ou d’offrir un lieu de rencontre multiculturel et inclusif. Leurs commerces sont des lieux de partage où toutes les communautés, y compris les communautés BIPOC queers, se sentent à la fois valorisées et accueillies.

Photo : MINORA PHOTOGRAPHIE

Le Village : un lieu de possibilités infinies

Si le Village a perdu une partie de sa diversité commerciale, il est en pleine transformation. Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village, le souligne : « Nous travaillons activement à diversifier l’offre commerciale pour attirer de nouvelles clientèles, et nous veillons à offrir des commerces de proximité afin de répondre aux besoins des résident·e·s et des visiteur·euse·s. » Elle ajoute qu’avec le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine qui va commencer cet été, le quartier pourrait bien vivre une seconde jeunesse, portée par de nouveaux résidents qui redynamiseront l’offre commerciale locale.

L’exemple du Tendresse, bistro végane, qui accueille beaucoup de femmes, montre que le Village est un lieu où la sécurité et l’accueil sont au cœur des préoccupations. Cependant, il reste des défis à relever, comme celui de renforcer encore la sécurité dans les espaces publics pour encourager davantage de femmes à s’y sentir à l’aise, de jour comme de nuit. Lee-Anne Millaire Lafleur propose de nouveaux événements communautaires, comme une épluchette de blé d’Inde en fin de saison, pour créer davantage de moments de partage et raviver l’esprit de fête du Village.



Vers un Village plus inclusif et solidaire

Les commerçant·e·s du Village, en particulier les femmes entrepreneures, jouent un rôle clé dans la création d’un environnement plus inclusif et solidaire. Grâce à des projets comme le Fonds d’initiatives locales de l’arrondissement de Ville-Marie, la SDC travaille d’arrache-pied pour revitaliser le Village et en faire un lieu plus diversifié, plus dynamique et encore plus accueillant pour toutes les communautés 2SLGBTQIA+. Le travail collaboratif et la solidarité entre commerçant·e·s et résident·e·s sont essentiels pour favoriser cette relance.

Gabrielle Rondy conclut : « Nous croyons fermement qu’un Village plus inclusif et solidaire est la clé pour attirer une clientèle variée et assurer le dynamisme du quartier. C’est ainsi que nous construirons ensemble un Village fort, fier et résilient. »