Sept suspects inculpés pour le meurtre barbare d’un homme transgenre aux États-Unis

La dépouille de Sam Nordquist, un jeune homme transgenre de 24 ans originaire du Minnesota, a été retrouvée le 13 février, enveloppée dans des sacs plastiques et abandonnée dans un champ du comté de Yates, dans l’État de New York.

Parti en septembre pour retrouver une femme rencontrée en ligne, Sam a finalement été séquestré dans un motel pendant plus d’un mois. D’après les enquêteurs, il a subi des actes de torture extrême : battu, privé de nourriture et d’eau, il a également été soumis à des humiliations d’une rare cruauté. Certains des suspects l’auraient aussi agressé sexuellement et auraient contraint des enfants à participer aux sévices.

Sept personnes, âgées de 19 à 38 ans, ont été arrêtées et inculpées pour meurtre au premier degré, enlèvement, complot et mise en danger d’enfants. Parmi elles figure une certaine Precious Arzuaga, la femme avec qui Sam pensait entamer une relation.

Jeune homme bienveillant et engagé, Sam Nordquist œuvrait notamment auprès d’adultes vulnérables. Son assassinat a provoqué une onde de choc, notamment au sein des associations de défense des droits LGBTQ+, qui dénoncent un climat politique de plus en plus hostile. Les mesures anti-trans adoptées sous l’impulsion de Donald Trump ne font qu’aggraver la marginalisation et l’insécurité des personnes transgenres aux États-Unis.

Bien que la justice n’ait pas encore qualifié ce meurtre de crime haineux, elle le considère comme l’un des plus horribles qu’elle ait rencontrés, selon les procureurs. Les suspects encourent la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En attendant le procès, plusieurs veillées ont été organisées en hommage à Sam Nordquist, afin de souligner l’urgence de renforcer la protection des personnes transgenres face à l’escalade des violences systémiques.

Dans cette épreuve terrifiante, nos pensées vont à la famille et aux proches de Sam Nordquist, ainsi qu’à toutes les personnes transgenres qui vivent dans la peur au quotidien.

SOURCE : Stop Homophobie