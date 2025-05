Six artistes queers à surveiller de près à l’Eurovision 2025 

JJ, Miriana Conte, Red Sebastian… Encore une fois, l’Eurovision met de l’avant une belle diversité d’artistes LGBTQ+. Alors que la grande finale aura lieu ce samedi 17 mai à Bâle, en Suisse, voici six talents à suivre de près — et qui pourraient bien faire de l’ombre à Louane, la représentante de la France avec sa chanson Maman.

Après sa victoire l’an dernier grâce à Nemo et son puissant The Code, la Suisse accueille cette année le plus grand concours de chanson au monde. Et le français y occupe une place de choix : cinq artistes livrent tout ou partie de leur performance dans la langue de Molière — du jamais vu depuis 1978. Louane, elle, espère faire mieux que Slimane, qui avait terminé quatrième en 2024.

Mais si Louane espère offrir un moment d’émotion avec Maman, elle devra tout de même faire face à une compétition solide, portée par une vague queer toujours plus vibrante et audacieuse.

Si l’édition précédente s’était démarquée par une forte présence queer (plus de 20 % des artistes étaient ouvertement LGBTQ+), celle de 2025 poursuit sur cette lancée.

Coup d’œil sur six artistes fièrement queers à ne pas manquer…

Autriche — JJ avec Wasted Love

JJ, 24 ans, fait partie des favoris cette année avec Wasted Love, un morceau pop grandiose qui explore les peines d’amour unilatérales. « Mon message, c’est simplement d’apprendre à s’aimer. L’amour, c’est ce qu’il y a de plus beau », confie l’artiste, heureux de représenter la communauté queer autrichienne sur cette scène internationale. Avec ses aigus en voix de tête et une finale techno percutante, JJ pourrait bien surprendre tout le monde.

Belgique — Red Sebastian avec Strobe Lights

Red Sebastian veut faire vibrer l’Europe avec une ode à la culture rave belge des années 90. Strobe Lights, c’est aussi une invitation à croquer dans la vie à pleines dents. Le chanteur, dont l’anniversaire tombe le jour de sa demi-finale, se dit fier de représenter les queers à l’Eurovision. « C’est un lieu parfait pour partager l’amour », affirme-t-il. Préparez-vous à danser.

Croatie — Marko Bošnjak avec Poison Cake

À 21 ans, Marko Bošnjak n’a pas froid aux yeux. Son Poison Cake, inspiré de contes sombres comme Blanche-Neige ou Hansel et Gretel, flirte avec l’esthétique gothique-pop déjà vue chez Bambie Thug. Cette proposition artistique a toutefois suscité une vague d’homophobie en Croatie. Le chanteur invite ses détracteurs à « goûter au gâteau empoisonné ». Les cotes de popularité sont incertaines, mais son message, lui, est clair.

Finlande — Erika Vikman avec Ich komme

Erika Vikman revient en force après avoir frôlé l’Eurovision en 2020. Cette fois, elle y est, et elle frappe fort avec Ich komme (« Je viens »), une chanson pop à thématique sexuelle assumée. L’artiste de 32 ans revendique une féminité flamboyante et une bisexualité décomplexée. « Le plaisir ne devrait jamais être tabou », lance-t-elle. Préparez-vous à un numéro aussi électrisant que provocateur.

Malte — Miriana Conte avec Serving

Après quatre tentatives infructueuses, Miriana Conte, 24 ans, obtient enfin son billet pour représenter Malte. Avec Serving, elle livre un hymne à la confiance en soi et à l’affirmation queer. Récemment sortie du placard, elle célèbre son couple avec une femme et encourage chacun·e à trouver en soi une « énergie de reine ». Son titre original, Kant, a été changé pour éviter une confusion linguistique… savoureuse.

Tchéquie — Adonxs avec Kiss Kiss Goodbye

Adonxs, étoile montante en Slovaquie et ancien gagnant de Nouvelle star, propose un titre pop mélancolique inspiré de sa propre histoire, marquée par l’absence de son père. Son nom de scène évoque le dieu grec Adonis, avec un « x » pour souligner son androgynie. À 29 ans, il milite activement pour les droits LGBTQ+ dans son pays, et compte bien faire entendre sa voix à l’Eurovision.

L’Eurovision 2025 s’annonce donc haut en couleurs — et en fierté.