Les amateurs d’art queer seront servis cette année encore alors que se tiendra la seconde édition du festival CTRL ALT à la place du Village du 25 au 27 juillet prochain. Au menu de cette grande célébration des communautés artistiques marginalisées, les festivaliers pourront se régaler de spectacles de style cabaret, d’événements dansants et d’ateliers d’exploration des identités plurielles, le tout dans une mise en scène rehaussée et encore plus déjantée que l’an dernier.

CTRL ALT est le fruit du génie créatif de STUDIO ZX, qui célèbre son 5e anniversaire cet été. L’organisme socioculturel vise à créer des occasions artistiques sécuritaires pour les talents nocturnes de la communauté queer. STUDIO ZX a notamment mis en scène plusieurs performances artistiques queers au service de ou en collaboration avec diverses organisations culturelles dont le Cirque du Soleil, Zoofest, Mtl en Arts et la SDC du Village.

Pour la directrice générale de STUDIO ZX, Vicky B. Ouellette, ce sont ces expériences qui ont cristallisé la vision qui allait donner naissance à CTRL ALT en 2024 : « nous avons réalisé qu’il y avait une richesse inconnue, et qu’il y avait un travail d’exposition des talents queers à mettre en œuvre. »

En plus de braquer les projecteurs sur les talents des nuits montréalaises, STUDIO ZX vise également à leur offrir un soutien professionnel afin de les aider à mieux naviguer l’industrie culturelle du point de vue des affaires : « Notre approche mise sur la célébration des talents issus de la diversité, mais également sur la professionnalisation et l’empowerment de ces artistes, notamment pour qu’ils réalisent la valeur réelle de leur travail, qu’ils reçoivent de bons cachets, qu’ils soient bien soutenus », ajoute Vicky B. Ouellette.

CTRL ALT est aussi né de la constatation que le Village pouvait offrir encore plus de diversité artistique et, surtout, plus d’accessibilité afin d’assurer la découvrabilité des talents queers : « l’offre culturelle du Village est beaucoup concentrée autour du karaoke ou de l’art de la drag et il faut parfois débourser 25 $ ou 30 $ pour un spectacle, ce qui ne permet pas à tous les publics de découvrir des formes d’arts différentes, relate la directrice générale de STUDIO ZX. Nous voulons donc mettre l’accent sur les arts qui sont moins présents dans le quartier, comme l’électro, le burlesque ou le ballroom, pour accueillir des artistes qui n’ont pas l’occasion de se présenter dans le village et pour faire rayonner cette vibrance présente aux quatre coins de la nuit à Montréal. »

C’est dans ce contexte qu’a vu le jour CTRL ALT en 2024, une première édition qui (comme pour tous les festivals naissants) a causé son lot de défis aux organisateurs, mais dont le succès a confirmé l’intérêt du public pour cette offre culturelle : « l’an dernier nous faisions tenir nos petites scènes avec du tape et nous nous croisions les doigts pour que tout se passe bien! », s’esclaffe Vicky B. Ouellette.

Cette année, CTRL ALT proposera une expérience catapultée à un autre niveau : de meilleures conditions pour les personnes embauchées, de meilleurs cachets pour les artistes et une qualité de production technique complètement revisitée.

Du côté de la mise en scène, on plongera notamment le public dans un décor industriel créé à partir d’échafaudages conçu par une firme locale issue de la communauté queer spécialisée en conception scénique. Ce look sera aligné avec la thématique de l’édition 2025 qui puisera dans la science-fiction et le queer futurism.

Vicky B. Ouellette

Au niveau de la programmation, CTRL ALT 2025 se déclinera en trois volets distincts, chacun mettant en lumière des artistes locaux issus des scènes alternatives montréalaises. Le volet spectacles-cabarets mettra de l’avant trois collectifs artistiques – Sweet Like Honey, Unikorn et Lust Cove – qui présenteront des spectacles d’une durée de 90 minutes le samedi et le dimanche en après-midi mariant musique, drag, cirque, burlesque et pole dance.

Pour Vicky B. Ouellette, ce volet est une lettre d’amour à l’histoire du nightlife montréalais : « Les cabarets font partie de l’ADN de Montréal! On revient à la prohibition où il y a avait une multiplication des scènes et des performances ici. »

Chaque soirée se conclura par un événement dansant d’une durée de 4 heures, constituant le volet événements dansants, conçu en tandem par six collectifs phares de la scène nocturne montréalaise : Pikete et Black Gxrl Sesh, Hauterageous et Discoño, puis Sticky Rice et AFT3RWE4R. Ces performances musicales offriront un espace de communion à travers la musique et la danse, permettant au public de vivre pleinement l’énergie de la culture underground.

Selon la directrice générale de STUDIO ZX, ce volet a, encore une fois, été créé avec l’historique de Montréal et des communautés queers en tête : « les soirées dansantes ont toujours été un espace de contestation, de célébration et de rassemblement pour la communauté queer de Montréal. Sex Garage en est un bon exemple. Le dancefloor de CTRL ALT devient donc dans ce contexte un espace d’affranchissement ou le 4e mur n’existe plus. »

Finalement, le volet médiation culturelle se présente sous forme d’un atelier interactif, d’une durée de trois heures, consacré à l’exploration des identités plurielles à travers des panels et performances artistiques, présenté par MESSY. La seconde mouture de CTRL ALT, Vicky B. Ouellette tient à le souligner, peut offrir une programmation de haut niveau grâce à l’implication de partenaires tels que l’arrondissement de Ville-Marie ainsi que Patrimoine Canada, qui donnent à son équipe les moyens de ses ambitions : « ce soutien est une magnifique reconnaissance de la valeur que nous apportons à l’offre culturelle de Montréal et du Canada. Grâce à cette implication, on peut donner une solution aux festivals alternatifs qui, par leur format, n’ont pas la chance de vivre ou de rayonner. »

Pour la principale intéressée, et pour le public auquel son équipe s’adresse, le résultat de cet effort créatif est un espace d’authenticité des talents queers d’ici par lequel ils peuvent s’exprimer librement : « à travers ce que nous faisons, nous tentons de donner aux communautés artistiques marginalisées les moyens de leurs ambitions en plus d’être un levier de changement social et un outil de développement du sentiment d’appartenance chez ces communautés. »

INFOS | Festival CTRL ALT, du 25 au 27 juillet, à la Place au Village

https://www.ctrlalt.ca