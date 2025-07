Des tablées du Village dans le Guide Michelin !

Ce ne sont pas un, mais bien deux établissements du Village rue Atateken qui ont été reconnus par le célèbre et prestigieux Guide Michelin. Félicitations au Panacée et au Othym pour cette reconnaissance amplement méritée!

PANACÉE / cuisine MODERNE

C’est le nom parfait pour la cuisine de la cheffe Catherine Couvet Desrosiers, qui évoque un remède universel. Derrière son comptoir circulaire accueillant une vingtaine de convives, elle propose une cuisine conviviale, saisonnière et inventive. Thon rouge, échine de porc grillée et beurrasse locale y sont sublimés par des vinaigrettes acidulées et des végétaux fermentés.

Pour réserver : https://www.restaurantpanacee.com | 1701, rue Atateken

O’THYM

O’THYM / cuisine régionale et de terroir

Cette établissement propose une cuisine saine et responsable, axée sur des produits locaux, dans une ambiance décontractée où savoir-faire et modernité se marient depuis plus de 20 ans. À l’ardoise : un menu rustique et savoureux qui met à l’honneur les produits de saison de petits producteurs québécois. Tartelette à l’oignon, bavette d’agneau et omble chevalier y brillent — le tout, en formule «Apportez votre vin».

Pour réserver : https://www.othym.com | 1257, rue Atateken