Quand l’inclusion fait la force!

« En ces temps où les reculs sont bien réels et les discours haineux se normalisent, il est plus que jamais essentiel de réaffirmer que l’inclusion fait la force. Cette force collective ne se construit pas dans les demi-mesures ni dans les exclusions silencieuses, mais bien dans une volonté ferme de transformer nos institutions, nos milieux de travail, nos politiques publiques et nos imaginaires ».

Un Défilé de la Fierté nécessaire

À quelques jours du Défilé de la Fierté, qui aura lieu le 10 août prochain à Montréal, la vice-présidente de la CSQ, Anne Dionne, lance un vibrant appel à toutes et tous pour inclure véritablement dans notre société les personnes trans, non binaires ainsi que l’ensemble des communautés 2ELGBTQIA+. « Dans un environnement qui politise de plus en plus les droits et la dignité des personnes 2ELGBTQIA+, il est crucial de mettre en lumière la manière dont la discrimination et la stigmatisation continuent d’affecter cette communauté. Pour lutter contre ces préjugés, il faut oser élargir notre conception du vivre-ensemble et renforcer les bases mêmes de la démocratie, de la justice sociale et de la dignité humaine », affirme Anne Dionne.

Un rapport qui soulève des questions

Celle-ci interroge d’ailleurs le rapport du Comité des sages, créé par le gouvernement Legault, dont ne se trouve parmi ces trois « sages » aucune personne trans ou non-binaire. « C’est d’autant plus inquiétant que nous constatons un manque d’ouverture flagrant dans les prises de décisions gouvernementales envers les personnes issues des communautés 2ELGBTQIA+ », poursuit Anne Dionne.

De nouvelles normes discriminatoires

Cette dernière cite par exemple le ministère de la Sécurité publique, qui annonçait en juin dernier que les personnes trans incarcérées seront désormais détenues selon leur sexe attribué à la naissance seulement. Ou encore, que le ministère de l’Éducation, dans un projet de règlement concernant les règles de conduites dans les écoles, prévoie l’utilisation des titres binaires « Madame » ou « Monsieur », pour s’adresser au personnel de l’école dès la rentrée, laissant ainsi pour compte les personnes non-binaires. « Il aurait pourtant été si facile et beaucoup plus respectueux, plus inclusif, de prévoir dans le règlement que les personnes non-binaires pourraient simplement indiquer comment elles souhaitent être interpellées », déplore la vice-présidente de la CSQ.

Une enquête américaine troublante

Aux États-Unis, les résultats d’une récente enquête du Center for American Progress (CAP) démontrent que la communauté LGBTQI+ continue de subir des taux de discrimination nettement plus élevés que les personnes non LGBTQI+, et ce, dans tous les environnements interrogés, y compris dans les soins de santé, l’emploi et les milieux scolaires. « Comme nous le rappelle le rapport sur l’Augmentation des niveaux de malaise. Ce que les élèves du secondaire pensent de la diversité sexuelle réalisé par GRIS-Montréal, il n’y a pas seulement chez nos voisins américains que l’on voit nos sociétés marquées par une hausse des niveaux de malaise face aux réalités 2ELGBTQIA+. Au Québec aussi, la tolérance envers la diversité sexuelle demeure fragile, peu importe le profil sociodémographique des personnes », affirme la leader syndicale.

La force d’une société ouverte

Cette dernière ajoute : « Une société ouverte à la pluralité des genres est une société où les stéréotypes de genre sont activement déconstruits et où toute personne bénéficie d’un climat propice au déploiement de son authenticité, en toute sécurité ». En terminant, la vice-présidente de la CSQ soutient que « la véritable inclusion des personnes trans et non-binaires dans la société nécessite que notre compréhension collective des genres, des sexes et des sexualités soit rebâtie en y incorporant le fait que ces dimensions sont fluides et sous l’emprise humaine ».

« Il est temps d’agir avec cohérence, courage et solidarité! Parce qu’une société qui embrasse la pluralité des identités est une société plus forte, plus libre et plus humaine. Toute la société y gagne! », conclut Anne Dionne.

INFOS | CSQ : https://www.lacsq.org

RAPPORT DU GRIS https://www.gris.ca