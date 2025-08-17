Mardi, 19 août 2025
    Le sort de la suite de Red, White & Royal Blue inquiète des fans

    Charles Gagné
    Par Charles Gagné
    L’autrice de Red, White & Royal Blue, Casey McQuiston, a déclaré que « les crayons sont posés » concernant l’écriture de la suite attendue, semant la confusion chez les fans, partagés entre espoir et inquiétude. Lors d’une entrevue vendredi (15 août), McQuiston — qui coscénarise le projet avec Matthew López — a affirmé : « Je crois qu’on peut dire que, pour l’instant, les crayons sont posés. On verra ce qui vient après. Je ne peux pas en dire davantage. »

    Un succès qui appelait une suite
    Le roman, puis son adaptation cinématographique de 2023 réalisée par López, racontent l’histoire d’Henry, prince britannique, et d’Alex, fils de la présidente des États-Unis, ennemis devenus amants secrets. Le film a connu un immense succès et, dès l’an dernier, une suite avait été annoncée, même si aucun livre n’existait pour servir de base. Les acteurs Nicholas Galitzine, Taylor Zakhar Perez et Uma Thurman devaient tous reprendre leur rôle. Mais les propos récents de McQuiston sèment le doute sur l’avenir du projet.

    Des fans divisés
    Certain·e·s admirateurs ont réagi avec pessimisme : « Comment lire ça de façon positive ? Ils n’ont pas dit que le scénario était terminé », a écrit un·e fan. « Pour moi, ça veut dire que c’est reporté. » Un autre commentaire abondait dans le même sens : « Exactement. Je commence à craindre qu’on ne le voie jamais. » À l’inverse, d’autres spectateurs plus optimistes y voient une bonne nouvelle : « Pencils down veut dire que l’écriture est finie », a proposé l’un·e d’eux. « OK… ça sonne prometteur, vague mais positif. »

    À quoi ressemblerait la suite ?
    McQuiston avait déjà laissé entendre ce qu’on pourrait attendre d’un second film : « La suite donne un aperçu de la vie d’Alex et Henry après la pluie de confettis du premier film, quand ils doivent avancer comme deux adultes dans une relation sérieuse, avec les pressions, les attentes et les rêves qui peuvent entrer en conflit ou les tirer dans des directions différentes. »

    En septembre dernier, le producteur Greg Berlanti avait affirmé que McQuiston et López étaient proches de finaliser le scénario. Mais depuis, aucune nouvelle concrète n’a filtré sur le début de la production.

    Bande-annonce du premier film

