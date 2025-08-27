La maire de Minneapolis met en garde contre la stigmatisation des personnes trans après la fusillade

Le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, a lancé un appel à la compassion et à l’unité mercredi après qu’un tireur a ouvert le feu lors d’une messe de rentrée scolaire à l’école Annunciation, faisant deux enfants morts et 17 blessé·e·s.

Frey a salué les gestes « héroïques » des enseignant·e·s qui ont protégé les élèves et a averti que cette tragédie ne devait pas être détournée en prétexte pour attaquer les personnes marginalisées.

« J’ai entendu beaucoup de haine dirigée vers notre communauté trans », a déclaré le maire en conférence de presse. « Quiconque profite de ce drame pour diaboliser les personnes trans ou toute autre communauté a perdu tout sens d’humanité. Des enfants sont morts. Il faut que l’attention reste sur eux. »

Le tireur identifié

Les autorités ont identifié l’assaillante comme Robin Westman, 23 ans, enfant d’une ancienne employée de la paroisse. Selon le directeur du FBI, Kash Patel, l’agence traite l’affaire comme un acte de terrorisme intérieur et de crime haineux ciblant les catholiques.

D’après des documents judiciaires consultés par la chaîne locale NBC KARE, Westman avait déposé une demande de changement de nom à 17 ans, acceptée en 2020.

La police rapporte que l’attaque a commencé vers 8 h 30, lorsque Westman a tiré au fusil à travers les vitraux de l’église, visant des bancs remplis d’enfants et de familles. Deux enfants de 8 et 10 ans ont été tués sur place, tandis que 14 autres enfants et trois adultes ont été blessés, dont deux grièvement.

Westman était armée d’un fusil, d’un fusil de chasse et d’un pistolet, et aurait aussi barricadé certaines portes de l’église. Elle a été retrouvée morte dans le stationnement, après s’être tiré une balle.

Appels à la retenue et au deuil

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé un acte d’« horreur et de mal absolu » qui a brisé ce qui devait être « un moment de joie et de curiosité » en ce début d’année scolaire. Il a ordonné la mise en berne des drapeaux. Le président Donald Trump a offert le soutien fédéral, tandis que le pape Léon XIV a transmis ses condoléances depuis le Vatican.

Des organisations de défense des droits LGBTQ+, dont la Human Rights Campaign (HRC) et GLAAD, ont insisté pour que cette tragédie ne serve pas à une chasse aux sorcières des personnes trans. Brandon Wolf, secrétaire de presse de HRC et survivant de la fusillade du Pulse à Orlando en 2016, a souligné que le véritable enjeu demeure l’épidémie de violence armée qui frappe les États-Unis :

« Utiliser un moment de deuil national pour stigmatiser une communauté marginalisée est dangereux et déshumanisant. La crise, c’est l’accès incontrôlé aux armes à feu, pas l’existence des personnes trans. »

Selon le Gun Violence Archive, les personnes transgenres sont responsables de moins de 0,2 % des fusillades de masse depuis 2014, alors que les personnes LGBTQ+ en sont beaucoup plus souvent les victimes.