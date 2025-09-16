Robert Redford, légende du cinéma et allié des droits LGBTQ+, s’éteint à 89 ans

Robert Redford, figure emblématique de Hollywood et fondateur du festival de Sundance, est décédé ce mardi 16 septembre, à son domicile de Sundance, dans les montagnes de l’Utah, à l’âge de 89 ans. Son attachée de presse, Cindi Berger, a confirmé son décès, sans préciser la cause.

Acteur au charme magnétique, réalisateur oscarisé et militant infatigable pour l’environnement et les droits humains, Redford aura marqué plus de six décennies d’histoire culturelle et politique.

Un acteur devenu légende

Révélé dans les années 1960, il a imposé son visage blond et son regard clair dans des films devenus des classiques : Butch Cassidy and the Sundance Kid et The Sting aux côtés de Paul Newman, The Great Gatsby, Out of Africa avec Meryl Streep, ou encore Les Hommes du président, qui retraçait l’enquête du Watergate. En 1980, il passait derrière la caméra avec Des gens comme les autres, son premier film en tant que réalisateur, récompensé par l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Son dernier grand rôle date de 2018, avec The Old Man & the Gun, salué comme un adieu mélancolique à l’écran.

L’indépendance en héritage

Mais son empreinte dépasse ses succès hollywoodiens. En 1981, il fonde le Sundance Institute, devenu le vivier incontournable du cinéma indépendant. Chaque année, le festival éponyme a permis l’émergence de nouvelles voix et d’histoires longtemps marginalisées. Ce rôle de passeur, Redford le revendiquait comme essentiel : « Le cinéma doit donner une place à ceux qu’on n’entend pas ailleurs », affirmait-il.

L’activiste discret

Engagé dès les années 1970 pour la protection des grands espaces américains, il a combattu des projets autoroutiers et industriels menaçant l’Utah, où il vivait. Membre du conseil d’administration du Natural Resources Defense Council, il a aussi créé le Redford Center, qui finance des récits consacrés à l’écologie.

Moins connu mais tout aussi important : son soutien aux droits LGBT. Dans un État marqué par l’influence conservatrice de l’Église mormone, il n’a pas hésité à prendre publiquement la parole. En 2013, il participait à un dîner organisé par Equality Utah, affirmant qu’« il n’y a pas de place pour la discrimination dans l’Amérique que nous voulons construire ». Deux ans plus tard, la Cour suprême légalisait le mariage entre personnes de même sexe dans l’ensemble du pays.

Un symbole de liberté

À la croisée de la culture populaire, de l’activisme social et de la défense de la planète, Robert Redford a incarné une idée exigeante d’Hollywood : celle d’un cinéma au service des histoires mais aussi d’un engagement citoyen.