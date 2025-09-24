Mercredi, 24 septembre 2025
    Buzz Clip

    Afrique Mode dès maintenant au Musée McCord-Stewart

    L’exposition réunit des vêtements, accessoires, bijoux, textiles, photographies, ainsi que de la musique et de l’art du tournant des années 1960 à aujourd’hui, qui témoignent du rôle qu’ont joué les textiles, vêtements et parures corporelles au sein des cultures africaines.

    Ces objets racontent comment la mode est devenue un puissant vecteur d’affirmation de soi à l’ère postcoloniale, dont l’inépuisable créativité, à l’instar de l’Afrique elle-même, attire l’attention du monde entier. Créée par le Victoria and Albert Museum, Londres, en tournée mondiale.

